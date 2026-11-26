Formula 1 Las Vegas GP

Rosberg: "Russell 2027'de şampiyonluk mücadelesi veremeyecek"

Nico Rosberg, Mercedes pilotu George Russell'ın kendisini "psikolojik bir çıkmaza" soktuğunu düşünüyor.

Rahaan Mazumder Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 07:45

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George Russell, 2026 Formula 1 sezonuna iyi bir başlangıç yaparak artık Mercedes'in lider pilotu olduğu izlenimini vermişti.

Ancak aradan geçen dokuz ayın ardından Nico Rosberg, Russell'ı gelecek sezon şampiyonluk adayları arasında dahi görmüyor. Alman yayın organı Sport Bild'e konuşan Rosberg, Russell'ın 2027'de hızlı bir toparlanma yaşayacağını düşünmüyor.

Rosberg, "Russell, kendini psikolojik bir çıkmaza soktu."

"İlk başta şöyle düşünüyordu: 'Artık Formula 1'in kralı benim, sezonu domine ediyorum.' Sonra geçen yıl neredeyse Formula 1'den ayrılma noktasına gelmiş olan genç bir pilot ortaya çıktı ve öyle bir üstünlük kurdu ki George'un artık hiçbir şansı kalmadı. Bu kadar yüksek bir noktadan bir anda dibe düşmek, psikolojik açıdan son derece zor." dedi.

Bu değişim, sezonun gidişatı açısından oldukça çarpıcı oldu. Russell, 2025'te çaylak takım arkadaşı Kimi Antonelli'ye karşı üstünlük kurmuş; hem sıralama turlarında hem de yarışlarda 21-3'lük bir üstünlük elde ederken sezonu 319 puana karşı 150 puanla tamamlamıştı.

Ancak 2026'da gidişat tamamen tersine döndü: 21 yarışın ardından Antonelli, 9 galibiyet ve 16 podyumla 402 puana ulaştı ve Mexico City'de şampiyonluğunu ilan etti. Russell ise 264 puanla, 138 puan geride kaldı.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell'ın sezonun son bölümündeki düşüşü, üzerindeki eleştirileri daha da artırdı. Eylül ayının sonlarında Bakü'de pole pozisyonundan kazandığı yarışın ardından İngiliz pilot, üst üste altı yarışta podyuma çıkamadı. Bu süreçte Malezya'da yarışı bırakmak zorunda kaldı, Singapur'da dokuzuncu, Austin'de sekizinci, Mexico City'de altıncı ve Sao Paulo'da dördüncü oldu.

Las Vegas da Russell için bir başka hayal kırıklığına dönüştü. Las Vegas’ta ikinci sıradan start alan ve ön gruptaki mücadelesini sürdüren Russell, Antonelli ile mücadele ederken 48. turda 5. virajda frenleme esnasında kilitlenme yaşayarak bariyerlere çarptı. İngiliz pilot damalı bayrağı dokuzuncu sırada görürken Max Verstappen yarışı kazandı.

Takım patronu Toto Wolff ise sorunun psikolojik durumdan ziyade araçla ilgili olduğunu savundu. Wolff, Austin yarışının ardından Mercedes W17'nin dar çalışma aralığına dikkat çekerek, Russell'ın araçtan istikrarlı bir performans alabilmesi için takımın bu aralığı genişletmesi gerektiğini belirtti.

Russell'ın 2027 sezonu için Mercedes'teki koltuğu şimdiden garanti altında, dolayısıyla kısa vadede sözleşmesiyle ilgili bir tehlike bulunmuyor.

George Russell, Mercedes

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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