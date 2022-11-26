Rosberg: "Ricciardo'nun yedek pilotluğu kabul etmek dışında çok seçeneği yoktu"
2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Daniel Ricciardo'nun elinde çok seçenek olmadığı için Red Bull'un yolunu tuttuğunu düşünüyor.
2018 sezonunun ardından Red Bull'da şampiyon olamayacağını düşünerek Avusturyalı ekipten ayrılan Ricciardo, Renault ve McLaren'da geçirdiği dört yıllık sürenin ardından eski takımına dönüş yaptı.
Ricciardo yarış koltuğuna değil, yedek pilotluk koltuğuna geçti ve burada bir dizi ticari faaliyete katılıp, takım simülatöründe görev alacak.
Son yıllarda eski formunu gösteremeyen Ricciardo'ya Mercedes de yedek pilotluk teklif etmişti ancak onun tercihi Red Bull oldu.
2016 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, yedek pilotluğa geçişin, Ricciardo'nun kendini bulmasına yardımcı olacağını düşünüyor fakat kendisini bu kararı almaya iten şeyin "seçenek eksikliği" olduğu görüşünde.
Rosberg, "Daniel'in üçüncü pilot rolünü kabul etmekten başka seçeneği olduğunu sanmıyorum."
"Potansiyel olarak Haas'ta bir yer bulabilirdi ancak bunun onun arzuladığı seçenek olmadığı açık."
"O rekabetçi bir seviyede mücadele edip, puanlar ve podyumlar için mücadele etmek istiyor."
"Daniel için kolay bir süreç değildi. Aslına bakarsanız iki yıl önce 'bir sonraki dünya şampiyonu' olarak görülüyordu ve şimdi çok kötü şekilde spordan emekli oldu."
"Neden araçta tempo yakalayamadığını ve neden olması gereken sonuçları alamadığını söylemek çok zor."
"Daniel'in Sebastian Vettel'i tamamen aynı araçla yendiğini unutmayın. O sezon Red Bull'da daha hızlıydı. Riccardo harika bir pilot, bu yüzden iki yıl boyunca tamamen farklı araçlarla iyi sonuçlar elde edememesi çok garip. Bunu anlamıyorum."
"Üçüncü pilotluk ona iyi gelecek. Bir yıl dinlenecek. Kim bilir, belki geri dönmek için bir şans daha yakalar?" dedi.
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