Rosberg: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için 'iyi bir yıla' ihtiyacı var"
Nico Rosberg, Daniel Ricciardo'nun iyi performans göstermesi halinde 2025'te Red Bull koltuğunu kapabileceği hatta yarış kazanabileceği görüşünde.
Geçen yıl McLaren'da gösterdiği kötü performans sonrası koltuğunu kaybeden Daniel Ricciardo, bu yıl Red Bull'un yedek pilotluğunu yapmaya başladı.
Kendini yeniden bulmasının ardından Avustralyalı pilot, yarış koltuğuna geri dönmek istedi ve Nyck de Vries'in yerini alarak Macaristan'da pistlere döndü.
Fakat Ricciardo, Hollanda GP'deki kazadan ötürü yeniden kenara çekilmek durumunda kaldı ve bu hafta sonu sakatlığını tamamen atlatmasının ardından pistlere geri dönüyor.
Ricciardo'nun iyi performans göstermesi halinde Sergio Perez'in Red Bull'daki koltuğunu alabileceği konuşuluyor.
Nico Rosberg'e göre Ricciardo'nun bunu başarması kolay olmayacak fakat iyi performans gösterirse kendisini bir anda Max Verstappen'in yanında bulabilir.
Sky Sports F1 Podcast programında konuşan Rosberg şunları söyledi: "Bu kesinlikle kolay olmayacak."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri in the paddock with Mark Webber
"Gelecek yıl AlphaTauri'de harika bir sezon geçirmesi gerekiyor. O zaman belki Sergio da düşük formunu devam ettirirse, Daniel'in Red Bull'a geçme şansı olabilir."
"Eğer Ricciardo, 2024'te gerçekten başarılı bir iş çıkarır ve iyi performans gösterirse, gelecekte kazanamaması için bir neden göremiyorum."
"Eğer gelecek yıl ya da sonraki yıl en iyi takıma girerse, o zaman başka bir yarış kazanma şansı çok yüksek olacak."
"Yani bir şans var ama şimdilik uzak bir ihtimal."
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