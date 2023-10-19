Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Rosberg: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için 'iyi bir yıla' ihtiyacı var"

Nico Rosberg, Daniel Ricciardo'nun iyi performans göstermesi halinde 2025'te Red Bull koltuğunu kapabileceği hatta yarış kazanabileceği görüşünde.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Geçen yıl McLaren'da gösterdiği kötü performans sonrası koltuğunu kaybeden Daniel Ricciardo, bu yıl Red Bull'un yedek pilotluğunu yapmaya başladı.

Kendini yeniden bulmasının ardından Avustralyalı pilot, yarış koltuğuna geri dönmek istedi ve Nyck de Vries'in yerini alarak Macaristan'da pistlere döndü.

Fakat Ricciardo, Hollanda GP'deki kazadan ötürü yeniden kenara çekilmek durumunda kaldı ve bu hafta sonu sakatlığını tamamen atlatmasının ardından pistlere geri dönüyor.

Ricciardo'nun iyi performans göstermesi halinde Sergio Perez'in Red Bull'daki koltuğunu alabileceği konuşuluyor.

Nico Rosberg'e göre Ricciardo'nun bunu başarması kolay olmayacak fakat iyi performans gösterirse kendisini bir anda Max Verstappen'in yanında bulabilir.

Sky Sports F1 Podcast programında konuşan Rosberg şunları söyledi: "Bu kesinlikle kolay olmayacak."

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri in the paddock with Mark Webber

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri in the paddock with Mark Webber

"Gelecek yıl AlphaTauri'de harika bir sezon geçirmesi gerekiyor. O zaman belki Sergio da  düşük formunu devam ettirirse, Daniel'in Red Bull'a geçme şansı olabilir."

"Eğer Ricciardo, 2024'te gerçekten başarılı bir iş çıkarır ve iyi performans gösterirse, gelecekte kazanamaması için bir neden göremiyorum."

"Eğer gelecek yıl ya da  sonraki yıl en iyi takıma girerse, o zaman başka bir yarış kazanma şansı çok yüksek olacak."

"Yani bir şans var ama şimdilik uzak bir ihtimal."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Red Bull, performansını arttırması için Perez'e beş yarış verdi!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Formula 1
Amerika GP

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı" Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik"

Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik"

Formula 1
Amerika GP

Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik" Horner: "Perez'e uyarı vermeyi düşünmedik"

Palou: "F1'in en iyisi Verstappen"

Palou: "F1'in en iyisi Verstappen"

Formula 1
Amerika GP

Palou: "F1'in en iyisi Verstappen" Palou: "F1'in en iyisi Verstappen"

Son Haberler

"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"

"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"

F1 Formula 1
Amerika GP

"AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde" "AlphaTauri'nin yeni pilot kadrosu 'altın' değerinde"

Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"

Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"

F1 Formula 1
Amerika GP

Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz" Alfa Romeo: "Williams ile yedincilik için mücadele edebiliriz"

Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı"

Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı"

F1 Formula 1
Amerika GP

Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı" Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı"

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

F1 Formula 1
Amerika GP

Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı" Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol