Rosberg: "Ricciardo koltuğunu korumak için yeterli çabayı göstermedi"

Ricciardo, Marina Bay'de gerçekleşen ve son Formula 1 Grand Prix'si olduğuna inanılan yarışta en hızlı turu atan isim oldu.

Avustralyalı pilot, yarışın ardından verdiği demeçte gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Red Bull, Christian Horner'ın Red Bull ve genç takımı VCARB'ın Singapur ve Austin arasındaki boşlukta 'sürücülerin tüm performanslarını değerlendireceğini' belirtmesiyle spekülasyonları doğrulamadı veya reddetmedi.

Nico Rosberg, Sky F1, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton

2016 Dünya Şampiyonu Rosberg, bu konuda şunları söyledi: "Gerçekten çok yazık, değil mi?"

"Daniel çok seviliyor. O gerçekten harika bir sürücü ama ne yazık ki bu yıl koltuğunu korumak için yeterli performansı göstermedi."