Rosberg: "Red Bull, şampiyonluk mücadelesi yüzünden 2025'e odaklanamayacak"

McLaren'in 2024'te elde ettiği kazanımlar, Red Bull'un sezon içi geliştirmelerinde attığı yanlış adımlarla birleşince Woking ekibini zirveye taşıdı.

Lando Norris ise altı yarış hafta sonu kala Max Verstappen'in sadece 52 puan gerisinde.

Rosberg'e göre bu durum, Red Bull ve hatta McLaren'ın bu yılki araca odaklanmak için 2025 tasarımından feragat edip etmeyeceği sorusunu akla getiriyor.

"Benim için ilginç olan takımlar şampiyonası."

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Takımlar genellikle baharın sonu ya da yazın başından itibaren kaynaklarının neredeyse tamamını gelecek yıla ayırmaya başlıyorlar."

"Şampiyonluk mücadelesi bu şekilde devam ederken, Red Bull'un bu yıla daha fazla kaynak ayırıp ayırmayacağını ve bu konuda geri adım atıp atmayacağını merak ediyorum."

"Elbette McLaren'ın de bu yıl muhtemelen hâlâ çok sıkı çalışması gerekiyor."