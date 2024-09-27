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Formula 1

Rosberg: "Red Bull, şampiyonluk mücadelesi yüzünden 2025'e odaklanamayacak"

Nico Rosberg, Red Bull'un şampiyonada McLaren'ı geride bırakmaya çalışırken 2025 aracına odaklanmakta zorlanacağını düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'in 2024'te elde ettiği kazanımlar, Red Bull'un sezon içi geliştirmelerinde attığı yanlış adımlarla birleşince Woking ekibini zirveye taşıdı.

Lando Norris ise altı yarış hafta sonu kala Max Verstappen'in sadece 52 puan gerisinde. 

Rosberg'e göre bu durum,  Red Bull ve hatta McLaren'ın bu yılki araca odaklanmak için 2025 tasarımından feragat edip etmeyeceği sorusunu akla getiriyor.

"Benim için ilginç olan takımlar şampiyonası."

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Takımlar genellikle baharın sonu ya da yazın başından itibaren kaynaklarının neredeyse tamamını gelecek yıla ayırmaya başlıyorlar."

"Şampiyonluk mücadelesi bu şekilde devam ederken, Red Bull'un bu yıla daha fazla kaynak ayırıp ayırmayacağını ve bu konuda geri adım atıp atmayacağını merak ediyorum."

"Elbette McLaren'ın de bu yıl muhtemelen hâlâ çok sıkı çalışması gerekiyor."

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