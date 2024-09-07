Rosberg: "Red Bull önümüzdeki yarışlarda daha güçlü bir şekilde geri dönecek"
Nico Rosberg, Red Bull'un önümüzdeki yarışlarda daha güçlü bir şekilde geri dönebileceğini düşünüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Verstappen Monza'da 6.2 saniyelik pit stopunun ardından araç kamerasından direksiyona vururken görüldü.
Hollandalı pilot damalı bayrağı altıncı sırada gördükten sonra aracının hızının tüm hafta sonu istediği yerde olmadığını dile getirdi.
Son altı sezonun her birinde Red Bull'un En Hızlı Pit Stop ödülünü kazandığı düşünüldüğünde Rosberg, Monza'daki pit stopun takımda yanlış giden şeylerin bir sembolü olabileceğini dile getirdi.
Bununla birlikte 2016 Dünya Şampiyonu, Red Bull'un önümüzdeki yarışlarda ön sıralara geri döneceğine inanıyor.
"Red Bull pit stoplarında asla hata yapmaz, onlar pit stop konusunda adeta mükemmeller. Bu yüzden pit stopun bile yanlış gitmesi artık bir şeylerin göstergesi."
Nico Rosberg
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Takımda neler oluyor gerçekten? Demek istediğim, Max Monza'da Ferrari ve McLaren'in 38 saniye gerisinde yer aldı. Bu inanılmaz değil mi?"
"Ve nedenini bilmiyorlar. Bu kimsenin tahmin edemeyeceği bir durum ve bu da her şeyi daha da heyecanlı kılıyor."
"Önümüzdeki birkaç yarışta çok daha iyi bir şekilde geri döneceklerini düşünüyorum ama yine de yollarını kaybettiklerini ve durumu hızlı bir şekilde tersine çeviremeyeceklerini göz önünde bulundurmalıyız."
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