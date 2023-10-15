Rosberg, Red Bull koltuğu için ideal ismi açıkladı

Sezona yarış galibiyetleriyle başlayan Meksikalı pilot sezon ortasında düşen performansıyla

beklentilerin altında bir performans sergiledi. Monako ve Silverstone arasındaki beş yarışta sıralama

turlarının son seansına kalamayan Red Bull pilotu Sergio Perez’in koltuğunun tehlikede olduğu

herkesçe bilinmekte.

Meksikalı pilot bu sezon ilk kez bir an önce unutmak isteyeceği Japonya Grand Prix’inde yarış dışı

kalmıştı. Japonya’nın ardından Katar’daki sprint yarışında da finişi göremeyen Perez, takım arkadaşı

Max Verstappen’in şampiyonluğu garantilediği bir pazar günü koşulan ana yarışta yalnızca 10. sırada finişe gelebildi.

2024 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Perez, Red Bull takım patronu Christian Horner’ın ağır

eleştirilerine maruz kalmıştı. Perez’in yeni sezon başlamadan önce koltuğunu kaybedeceği söylentileri ise devam etmekte.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Rosberg ise 2019/2020 sezonunda Verstappen’in takım arkadaşı olarak geçirdiği yıpratıcı 18 aylık

dönemin ardından kariyerine Williams’ta devam eden Alex Albon’un en büyük aday olduğunu

düşünüyor. 27 yaşındaki pilotun Williams ile devam eden sözleşmesinin olası bir Red Bull’a geri

dönüşün önünde büyük engel teşkil edeceğini de kabul ediyor.

Williams pilotları Alex Albon ve takım arkadaşı Logan Sargeant’ın performansı hakkında

düşüncelerini açıklayan Rosberg, Sky F1’e verdiği demeçte düşüncelerini şöyle açıkladı: ”Logan

Sargeant da koltuğu tehlikede olan ve kendisini kanıtlaması gereken bir pilot ancak çok fazla hata

yapıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse gelecek yıl Sargeant’ın koltuğunu korumasının zor olacağını

düşünüyorum. Aynı araçla Albon’un gösterdiği fevkalade performansa baktığımızda bu ihtimal daha

da zorlaşıyor.”

“Aslında Albon gelecek yıl için Sergio Perez’in yerini dolduracak uygun bir aday olurdu. Ama ne

yazık ki Helmut Marko’nun da belirttiği gibi Albon Williams ile uzun bir kontrata sahip.”

Kartingde başarılı bir performans sergileyen Albon 2019 yılında Red Bull’un genç takımı Toro Rosso

ile kariyerine müthiş bir başlangıç yapmış, sezon arasında Red Bull’a terfi etmişti.