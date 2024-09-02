Rosberg: "Red Bull için karanlık dönem çoktan başladı"

Max Verstappen'in Monza'daki yedinciliği bu sezonki en kötü başlangıç pozisyonuydu.

Nico Rosberg'e göre bu gidişle hem Max Verstappen hem de Red Bull Racing'in şampiyonadaki konumları tehlike altında.

Nico Rosberg bu konuda şöyle diyor: “Red Bull'un aldığı sonuç şoke edici."

"Verstappen'in başlamak zorunda kaldığı pozisyon gerçekten inanılmaz."

"Bu hafta sonu takımın neyi yanlış yaptığına ve bunu nasıl düzelteceğini anlamadığına oldukça eminim."

"Onlar için karanlık bir döneme girildi. Max henüz farkına varmadı ama kontrolü kaybediyorlar ve bu gerçeküstü görünüyor."

"Takım çok zor durumda ve içerideki atmosfer çok hızlı bir şekilde paniğe dönüşebilir."

"Her iki şampiyonluk da ellerinden kayıp gitmeye başlıyor. Eğer her şey böyle devam ederse, bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek.”