Rosberg: "Perez, sosyal medyasını kapatıp kendine odaklanmalı"

Perez 2023'ün ilk dört yarışının ikisini kazanarak Meksikalı pilotun şampiyonluk için Max Verstappen'e meydan okuyabileceği yorumlarına sebep oldu.

Ancak daha sonrasında Meksikalı pilot formu açısından zorlu bir döneme girdi. Perez üst üste beş hafta sonunda Q3'e kalamazken, Daniel Ricciardo'nun AlphaTauri ile gride geri dönmesi, Meksikalı'nın Red Bull'daki geleceği hakkındaki spekülasyonları arttırdı.

Rosberg, Sky Sports F1 Podcast'e verdiği demeçte, "Sergio'ya sosyal medyasına bakmamasını tavsiye ederim. Çünkü onunla ilgili söylenen pek çok şey var. Kendisiyle ilgili bir sürü meme, yorum ve röportajlarından kesitler görebilir. Kendini bunlardan soyutlamalı."

"Şampiyonluk için mücadele ederken sosyal medyama, e-postalarıma ve haberlere hiç bakmadım."

"Ancak onun sorunu hâlâ yarış hafta sonlarında 50 gazetecinin önünde oturmak zorunda olması ve ona 'Hey, Sergio, kariyerindeki en büyük mücadeleyi veriyor gibi görünüyorsun. Bu durumdan kurtulabileceğini düşünüyor musun?' gibi soruları dinlemesi."

"Bu sizi her zaman etkiler çünkü dinlemek zorundasınız, görmezden gelemezsiniz ve soruları yanıtlamanız gerekir."

Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort Fotoğraf: SethVexy

"Bir sonraki soru şu olacak: 'Hey, Sergio. Daniel Ricciardo'dan bir tehdit hissediyor musun, koltuğunu kaybedebileceğini düşünüyor musun?'"

"Sergio için hafta sonunun en zor kısımlarından biri şu anda bununla başa çıkmak ve bu yüzden her şey kendini kapatıp odaklanmakla ilgili." dedi.

Rosberg, Perez'in Verstappen'i yenme ve şampiyonluğu kazanma arzusu hakkında kamuoyuna açıklama yapmak yerine kendi performansına odaklanmasının daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

Rosberg, "Perez, 'Max'i yenmek istiyorum, şampiyon olmak istiyorum' demeye çok odaklanmıştı, kışın sürekli bunu söylüyordu."

"Artık bunu unutmanın ve her yarış hafta sonunda ve her seansta harika bir iş çıkarmanın zamanı geldi."

"Elinden geldiğince iyi hazırlanmalı, riskleri yönetmeli ve harika bir iş çıkarıp bu şekilde performansını yeniden inşa etmeli. Yapması gereken şey bu, tam olarak bunu yapmaya çalışmalı." dedi.