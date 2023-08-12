Prime'a abone ol
Önceki / Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Rosberg: "Perez, sosyal medyasını kapatıp kendine odaklanmalı"

Eski F1 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, sezon başındaki formunu yeniden yakalamaya çalışan Sergio Perez'i eleştirilere kulak tıkamaya ve yalnızca performansına odaklanmaya çağırdı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme

Perez 2023'ün ilk dört yarışının ikisini kazanarak Meksikalı pilotun şampiyonluk için Max Verstappen'e meydan okuyabileceği yorumlarına sebep oldu.

Ancak daha sonrasında Meksikalı pilot formu açısından zorlu bir döneme girdi. Perez üst üste beş hafta sonunda Q3'e kalamazken, Daniel Ricciardo'nun AlphaTauri ile gride geri dönmesi, Meksikalı'nın Red Bull'daki geleceği hakkındaki spekülasyonları arttırdı.

Rosberg, Sky Sports F1 Podcast'e verdiği demeçte, "Sergio'ya sosyal medyasına bakmamasını tavsiye ederim. Çünkü onunla ilgili söylenen pek çok şey var. Kendisiyle ilgili bir sürü meme, yorum ve röportajlarından kesitler görebilir. Kendini bunlardan soyutlamalı." 

"Şampiyonluk için mücadele ederken sosyal medyama, e-postalarıma ve haberlere hiç bakmadım."

"Ancak onun sorunu hâlâ yarış hafta sonlarında 50 gazetecinin önünde oturmak zorunda olması ve ona 'Hey, Sergio, kariyerindeki en büyük mücadeleyi veriyor gibi görünüyorsun. Bu durumdan kurtulabileceğini düşünüyor musun?' gibi soruları dinlemesi."

"Bu sizi her zaman etkiler çünkü dinlemek zorundasınız, görmezden gelemezsiniz ve soruları yanıtlamanız gerekir."

Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort

Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort

Fotoğraf: SethVexy

"Bir sonraki soru şu olacak: 'Hey, Sergio. Daniel Ricciardo'dan bir tehdit hissediyor musun, koltuğunu kaybedebileceğini düşünüyor musun?'"

"Sergio için hafta sonunun en zor kısımlarından biri şu anda bununla başa çıkmak ve bu yüzden her şey kendini kapatıp odaklanmakla ilgili." dedi.

Rosberg, Perez'in Verstappen'i yenme ve şampiyonluğu kazanma arzusu hakkında kamuoyuna açıklama yapmak yerine kendi performansına odaklanmasının daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

Rosberg, "Perez, 'Max'i yenmek istiyorum, şampiyon olmak istiyorum' demeye çok odaklanmıştı, kışın sürekli bunu söylüyordu."

"Artık bunu unutmanın ve her yarış hafta sonunda ve her seansta harika bir iş çıkarmanın zamanı geldi." 

"Elinden geldiğince iyi hazırlanmalı, riskleri yönetmeli ve harika bir iş çıkarıp bu şekilde performansını yeniden inşa etmeli. Yapması gereken şey bu, tam olarak bunu yapmaya çalışmalı." dedi.

paylaşım
yorumlar

Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

Formula 1

McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

Formula 1

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu" Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

Turrini: "Leclerc ya Alesi ya da Raikkonen olacak"

Turrini: "Leclerc ya Alesi ya da Raikkonen olacak"

Formula 1

Turrini: "Leclerc ya Alesi ya da Raikkonen olacak" Turrini: "Leclerc ya Alesi ya da Raikkonen olacak"

Son Haberler

Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

F1 Formula 1
Belçika GP

Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı" Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

F1 Formula 1

McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"

Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"

F1 Formula 1
Belçika GP

Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik" Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

F1 Formula 1

Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu" Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol