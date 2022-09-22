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Formula 1 Haberler

Rosberg: "Norris'in yanında yarışmak, Piastri için hiç kolay olmayacak"

Nico Rosberg, Oscar Piastri'yi 2023 yılında McLaren'da pek de kolay bir yıl beklemediği görüşünde.

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Rosberg: "Norris'in yanında yarışmak, Piastri için hiç kolay olmayacak"
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Son aylarda adını oldukça sık duyduğumuz Oscar Piastri, 2019 yılında Formula Renault Eurocup, 2020 yılında FIA Formula 3 ve 2021 yılında FIA Formula 2 şampiyonluklarını kazanmıştı.

Bu süreçte Alpine tarafından yetiştirilen Piastri, 2023 için tartışmalı şekilde McLaren ile anlaştı ve çaylak yılında, gridin en gelecek vadeden pilotlarından olan Lando Norris ile takım arkadaşı olacak.

Norris, son 1.5 yılda Daniel Ricciardo'yu açık şekilde mağlup etti ve geleceğin şampiyonlarından birisi olarak görülüyor.

Piastri, aynı zamanda Alpine ile tartışmalı şekilde ayrıldığı için, bazı negatif algılar nedeniyle, üzerinde büyük bir baskıyla seriye adım atacak.

Nico Rosberg'e göre tüm bunlar nedeniyle Piastri'yi kolay bir yıl beklemiyor.

Rosberg, "Oscar'ın McLaren'da başarılı olması zor olacak çünkü takım arkadaşı Lando Norris dünya şampiyonları seviyesinde sürüyor."

"Riccardo birçok Grand Prix kazanan, en iyi sürücülerden biri fakat onun bile Lando'ya karşı koyması inanılmaz derecede zor oldu."

"Oscar sporumuz için yeni bir isim olacak, Riccardo'nun seviyesine ulaşması hatta onu geçmesi bile zor olacak."

"Evet, tüm göstergeler Oscar'ın sporumuzun gelecekteki süper yıldızlarından biri olacağını gösteriyor. Fakat Riccardo'nun aniden aracı nasıl hızlı süreceğini unuttuğunu sanmıyorum."

"Sadece Lando çok yüksek bir seviyede performans gösterdiği için geride kaldı." dedi.

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