Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"
Eski Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, Lando Norris'in Çin Grand Prix'sindeki performansından etkilendiğini açıklayarak Britanyalı pilotun 'geleceğin dünya şampiyonu' olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lando Norris, Şanghay'da gerçekleşen yarışta iki Red Bull arasına girerek podyumun ikinci basamağına yerleşmeyi başardı.
Ferrari pilotları Sergio Perez'in ardında dördüncü ve beşinci olurken, Oscar Piastri ise sekizinci oldu.
Yarışın ardından konuşan Rosberg, Piastri'nin gelişmesi gereken noktalar olduğunun altını çizerken; takım arkadaşı Norris'e övgüler yağdırdı.
Rosberg, "Piastri bu hafta sonu sıralamalarda yine çok yakındı, bu yıl zaten zaman zaman Lando'nun önündeydi. Ancak geçen yıl da yarışlar Piastri'nin zayıf noktasıydı. Bu yıl zaman zaman daha iyi görünüyordu ama bugün yine gerçekten çok kötüydü. Ayrıca yarışın sonunda aracında hasar vardı ama bu başka bir konu."
"Ondan önce bile Lando'dan tur başına bir saniye daha yavaştı. Bence henüz bir noktayı tam olarak kavrayamadı."
"Yine de özellikle sezon başında harika yarışlar çıkardığını unutmamalısınız. Ayrıca Lando'nun kesinlikle dünya klasmanında olduğu gerçeğini de hafife almamalısınız. O geleceğin dünya şampiyonu, özellikle de bugünkü sürüşüyle."
"Bu yüzden Oscar için karşılaştırma yapmak zor. O da henüz ikinci yılında ve burada ilk kez piste çıkıyor. Şimdiden iyi gidiyor, ona biraz zaman vermeliyiz." dedi.
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