Rosberg: "Norris her yerde küçük hatalar yapıyor, şampiyon olmak istiyorsa bunları düzeltmeli"

Nico Rosberg, Lando Norris'in F1 dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorsa hatalarını “düzeltmesi” gerektiğini söyledi.

Norris, Singapur Grand Prix'sinde baskın bir zafer elde ederek Max Verstappen'in şampiyonadaki avantajını bir parça daha azalttı. Şampiyonluk rakipleri arasındaki fark altı yarış ve 180 puan kala 52 puana indi.

Norris, pole pozisyonunu sezonun üçüncü galibiyetine dönüştürürken F1 yarışlarının ilk turunda liderliği kaybetme serisine nihayet son verirken, iki kez de bariyerlere çarpmaktan kurtuldu.

2016 dünya şampiyonu Rosberg bu hataları “çok garip” olarak nitelendirdi ve McLaren pilotunun Verstappen'i geçerek taç giyme şansı olması için bu tür hatalara son vermesi gerektiği konusunda ısrar etti.

Sky Sports F1 podcast'inde konuşan Rosberg, “Bence herkes ‘Lando, yedi kez pole pozisyonunda başladın ve yedi kez ilk turda birinci olamadın, neyi yanlış yapıyorsun ve yarın yine yanlış yapacağından mı endişeleniyorsun?’ diye tekrarlıyor”

“Bu çok büyük bir baskı yaratıyor çünkü gerçekten 'İyi bir başlangıç bile yapamıyor muyum ve yarın yine berbat edecek miyim? Herkes bana sekizinci kez olduğunu söyleyip duracak mı?’ diye düşünüyor. Bu çok fazla baskı yaratıyor. Özellikle başlangıçta baskı altında olduğunu düşünüyorum. Yine de harika bir performans sergiledi.”

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“Daha sonra işin garipleştiği nokta yarışta yaptığı hatalardı. Orada olup bitenler beni biraz şaşırttı çünkü iki kez duvara çarptı. Her ikisi de gerçekten ciddi, neredeyse yarışı bitiren anlardı ve yarış dışı kalmadığı için oldukça şanslıydı.”

“Bir keresinde bir virajda pistten kilometrelerce dışarı çıktı, küçük bir frenleme değil, büyük bir frenleme gibi ve diğer sefer de George Russell'ın geçen yıl son turda kaza yaparken çarptığı duvara çarptı.”

“Tur bindirirken de pist dışına çıktı, ki bu Williams'tı, yine pist dışına çıktı. Yani burada üç an vardı. Bu çok garip.”

“Kendimin, Max Verstappen'in ya da Lewis'in bu kadar rahat bir şekilde lider giderken üç büyük hata yaptığını hatırlamıyorum. Bu biraz garipti. Singapur'un ne kadar zor olduğunu, konsantrasyonu, fiziksel olarak ne kadar zorlu olduğunu biliyorum. Bu hataların neye bağlı olduğunu bilmiyorum.”

“Ama Lando'nun bu küçük hataları her zaman, her yerde yapma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Bunu ondan gördük ve bu yıl şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsa bunu düzeltmesi gerekiyor.” dedi.