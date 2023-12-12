Rosberg: "Netflix’in sezon içerisinde her hareketimi takip etmesi 'korkunç' olurdu"

Netflix’in Drive to Survive’ı ilk kez 2019’da yayınlandı ve birinci sezon, Sebastian Vettel’in erken sorunlar yaşamasıyla Lewis Hamilton’un kolaylıkla kazandığı 2018 Dünya Şampiyonası'nı tasvir ediyor.

Seri o kadar başarılı oldu ki altıncı sezonu platformda gelecek yıl şubat ayında yayınlanacak.

Sürücüler için tartışmalı bir dizi olsa da Max Verstappen'in sürücüleri ve takım üyelerini yanlış temsil etmek ve hikâyeyi aşırı dramatize etmekle suçlayarak boykot ettiği Drive to Survive, özellikle genç bir izleyici kitlesi arasında Formula 1'in popülerliğini artırma konusunda övgü aldı.

Ancak belgesel dizisinin “İzleyicileri kokpite, padoğa ve Formula 1’in önemli karakterlerinin yaşamlarına tamamen sokan bir ilk” olmasına karşın Rosberg, bunun en azından 2016’da olduğu gibi gergin bir şampiyonluk mücadelesinde yer alanlar için dezavantaj olduğunu düşünüyor.

O sezon, Mercedes takım arkadaşı Lewis Hamilton'a karşı dünya şampiyonluğu için mücadele eden Rosberg ilk şampiyonluğunu kazanmayı ararken Hamilton dördüncüsünü kovalıyordu.

Bu savaş o kadar yoğundu ki Rosberg, şampiyonayı kazandıktan sadece günler sonra Abu Dabi sezon finalinde sporu bıraktı.

Rosberg, bir Netflix kamerasının o sezon her hareketini takip etmesinin bir ‘felaket’ olacağını düşünüyor.

“Hayır, hayır, hayır, bu korkunç olurdu. Çünkü şampiyonayı kazanmak için ihtiyacım olan konsantrasyonu benden alırdı. Bu bir felaket olurdu.”

Alman pilot, Netflix’in F1 belgeseli başarısının bir kısmını padoktaki bazı karakterlere borçlu olduğuna inanıyor. Özellikle Haas’ın küfürbaz takım patronu Steiner ve tabii ki Toto Wolff ile Christian Horner arasındaki sözlü tartışmalar gibi.

“Netflix’in F1 ile çok iyi yaptığı şey bunu bir televizyon şovuna çevirmiş olması. Guenther Steiner gibi belirli kişilerin veya takım patronlarının şeffaf olmayı ve riskleri almayı gerçekten kabul etmeleri konusunda şanslıydılar.”

“Formula 1, sosyal medya ve Netflix sayesinde izleyici sayısında inanılmaz bir artış yaşadı, aynı zamanda çok heyecanlı bir neslin de katkısı var.”

“Bunu görmek harikaydı ve birazı da bize ulaştı ancak Extreme E’nin hâlâ izleyici çekmek ve büyümek için başka yollara ihtiyacı var.”

Rosberg son elektrikli araç serisinde eski rakibi Hamilton’un X44 Vida Carbon Racing takımına karşı Rosberg X Racing ile yarışıyor.

“Extreme E takım patronu ve sahibi olmak için bir nevi başlangıç. Son üç sene oldukça yorucu bir yolculuk geçirdik."

“Sorunum şu ki hayatımı bir daha böyle bir projeye dahil etme konusunda hazır değilim çünkü evde çocuklarımla, eşimle ve ailemle geçirdiğim zamanı takdir ediyorum.”

“Yarış kariyerimden sonra hayat bir keşif gibi oldu çünkü önceden her şey çok netti.”

“Topluma yararı olan bir şeyde yer almak istediğimi biliyorum, Extreme E ve Rosberg Philanthropies bu yüzden varlar.”

İlknur Çetinkaya