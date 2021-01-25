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Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Motor sporları artık toplumdaki değişiklikleri de hesaba katmalı"

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Rosberg: "Motor sporları artık toplumdaki değişiklikleri de hesaba katmalı"
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, Editör

Nico Rosberg, motor sporları endüstrisinin, toplumda meydana gelen değişikliklere göre hareket etmesi ve gerekirse buna göre değişmesi gerektiğini düşünüyor.

Şu anda alt kategorideki takımların hayatta kalmak için savaştığı biliniyor ama aynı zamanda Formula 1 takımlarının bazıları da ekonomik anlamda zorlanıyor.

Bununla birlikte Nico Rosberg, dünyanın değiştiğini ve artık toplumda meydana gelen değişiklikler hesaba katılarak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

E-formel.de ile yaptığı özel röportajda Rosberg, “Motor sporlarının toplumda meydana gelen değişikliklere ayak uydurması ve evrensel değerleri daha büyük ölçüde hesaba katması gerekiyor."

"Motor sporları artık sadece şov ve kârla ilgili bir durum değil."

"Spor olarak sahip olduğumuz hedeflerden bir tanesi de iyilik yapmak ve topluma bir bütün olarak hizmet etmek olmalı."

"Bu, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi anlamına geliyor. Formula 1, biyoyakıt kullanarak bu alana kısmen liderlik ediyor. Formula E ise genel anlamda iklim değişikliği sorununa dikkat çekiyor."

"Sonunda tüm bunlar tüm dünyaya fayda sağlayabilecek şeyler. Bu, motor sporlarının ve tüm ekonomimizin geleceği."

"Gençler sürdürülebilirlikle giderek daha çok ilgileniyor. Bu yüzden bu ilgi ve yarış tutkusu arasında bir kombinasyon sağlamalıyız." dedi.

Rosberg, Formula 1'den 2016 sonunda emekli olmuştu ve ardından Formula E projesi üzerinde çalışmaya başladı.

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Editör Kemal Şengül

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