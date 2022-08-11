Rosberg: “Monako'nun Formula 1'e karşı biraz uzlaşmacı olması gerekiyor”

Haberi dinle

Yarış sözleşmesinin sona ermesi ve şu ana kadar yeni bir sözleşme yapılmaması nedeniyle, Monako Grand Prix'sinin geleceği şüpheli hale geldi.

Katar ve Las Vegas gibi yeni yarışların uzun süreli sözleşmelerle takvime girmesi ve Güney Afrika'nın da hazırda beklemesi nedeniyle Monako GP’nin takvimdeki yerinin tehdit altında olabileceğine dair haberler var.

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, daha önce Rusya GP’nin iptal edilmesiyle bir boşluk olmasına rağmen, gelecek sezonun takviminde 24 yarış olacağını belirtti.

Covid sebebiyle 2019'dan bugüne kadar yarış yapılamayan Çin’in takvime dönüşü henüz teyit edilmedi. Fransa, Belçika ve Monako, 2023 takviminde yer alamama konusunda en çok risk altında olduğu düşünülen ülkeler.

Monako, uzun zamandır takvimin göz bebeği konumunda ve F1 pilotları da yarışının devam etmesi için can atıyor.

Yeni bir sözleşme yenileme için görüşmeler devam ediyor ve Monako'da yaşayan Rosberg, Prens Albert'ın önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Haberler, Liberty Media ve Automobile Club de Monako arasındaki müzakerelerin, ev sahiplerinin sponsorluk ve TV yayınlarının kontrolüne sahip olmaları ve geçiş yapılabilmesi için önerilen pist değişikliklerine karşı olmaları nedeniyle, kolay olmadığını gösteriyor.

Motorsport-Total.com'a konuşan Rosberg, “Prens bu görüşmelere kendisi bile müdahale ediyor çünkü Otomobil Kulübü bu katı duruşunu sürdürmeye devam ediyor. İnsanları, yani Formula 1 ve Otomobil Kulübünü, bir araya getirmek için arabulucuya ihtiyacınız var. Prens konuya çok ilgili ve umutluyum çünkü Monako takvimde kalmalı.”

“Monako, yarış tarihinin önemli bir parçası ve yılın en göz alıcı yarışı. Bu yüzden devam etmek zorunda. Fakat Monako, biraz uzlaşmacı olması gerekiyor. Pistte Formula 1 Dünya Şampiyonası için birbirlerine rakip olan sponsorlar var. Bu elbette zor ama bir orta yol bulmalısınız.” dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pek çok hayran, özellikle de süper zengin olmayanlar, bir yarışta hangi lüks saat markasının reklam verdiğini umursamasa da, bazı şeyleri çok önemsiyorlar.

Araçların birbirini kolayca geçebileceği bir pistte heyecan verici bir mücadele görmek istiyorlar ancak ne yazık ki Monako bu iki alanda da hayal kırıklığı yaratıyor.

Sıkıcı bir yarış yeterince kötüdür ancak sıkıcı bir yarışın hatalı yayınlanması daha da kötüdür. Bir kaza veya temas yaşandıysa, onları görmek istersiniz, kaçırmazsınız. Ne yazık ki yerel TV yayını, bu konuda sınıfta kalıyor.

Formula 1'in uluslararası yayın akışı çok iyi ve Monako'nun kendi yayınını yapması gerektiğini düşünmesinin nedeni ise hala bir sır.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu yıl pistte bazı değişiklikler yapılmasını önerdi ancak harekete geçmelerini beklemediğini itiraf etti.

Wolff, geçişi kolaylaştırmak için Nouvelle Chicane'ını çıkararak uzun bir düzlük oluşturmayı önerdi ancak daha sonra “o zaman Tabac virajı çok hızlı olurdu.” diyerek kendi fikrini çürüttü ve pist tasarımcısı olmadığını kabul etti.