Rosberg: "Mercedes'te stresli durumlar baş göstermiş olabilir"

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Mercedes için Emilia Romagna hafta sonu şu ana dek kabus gibi geçiyor. Cuma günü her iki Mercedes pilotu da Q2'de elenirken, Hamilton ve Wolff'ün garajda ufak bir tartışma yaşadığı görülmüştü.

Wolff herhangi bir tartışma yaşandığını yalanladı ve durumun yalnızca mevcut durum hakkındaki hayal kırıklıklarını paylaşmaktan ibaret olduğunu söyledi.

Daha fazlasının yaşanmış olabileceğini öne süren Rosberg, ne yaşandığına yönelik kendi teorilerine sahip.

Sky F1'e konuşan Rosberg, "Tahminde bulunmam gerekirse, Toto'nun Lewis'in yaptığı bir şeyden rahatsız olduğunu düşünebilirim, bu anlaşılabilir bir durum olabilir."

"Lewis, Mercedes'in kendi iç garaj radyosunda ya da başka bir yerde çok sinirlenmiş, takıma strateji konusunda ne yapmaları gerektiğine dair düşüncelerini takip etmedikleri için ya da araçla ilgili şikayette bulunmuş olabilir."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Lewis ayrıca henüz Q2 bitmeden araçtan indi, sıralama turlarının sonuna doğru pistin hâlâ iyi durumda olma şansı olabilirdi. Belki de Toto buna kızmıştır."

"Bu durum takım içinde stresli durumların başladığını gösteriyor, çünkü ileriye gitmek yerine aslında geriye gidiyorlar. Demek istediğim, sıralama turlarında neredeyse iki saniye daha yavaşlardı –son 10 yılın en kötü sıralama turlarıydı– bu yüzden doğal olarak gerilim git gide artacak.” dedi.

Mercedes'in 2022 sezonu boyunca yapması gereken çok iş var. Şampiyonluğa oynayan iki rakip, Ferrari ve Red Bull net şekilde Mercedes'ten öndeler.

Takımın Emilia Romagna GP'sinde, 2012 Japonya GP'sinden bu yana en kötü sıralama seansını geçirdiğini belirtmekte de fayda var. George Russell Q3'ü yarım saniye ile kaçırırken, Hamilton yalnızca 13. sırada yer alabildi.

Sprint yarışında da işler pek iyi gitmedi. Russell sprint yarışını başladığı yerde tamamlarken, Hamilton bir sıra kaybetti ve ancak 14. olabildi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG arrival at Imola Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

2016 şampiyonu, Wolff'un Formula 1'deki en iyi takım patronlarından biri olduğunu ve en büyük gücünün insanları motive etme yeteneği olduğunu söylüyor.

Rosberg, "Toto, sporda gördüğümüz en iyi takım patronlarından biri. İnsanları bir arada tutma ve motive etme konusunda çok güçlü. Tabii ki öfke patlamaları yaşayacak, ama yine de, böyle zor bir durumda böyle bir takımı devam ettirmek için doğru adam olduğuna inanıyorum."

"Ancak Mercedes'te kimsenin iki saniye geride kalmaktan hoşlanmadığını garanti edebilirim -kesinlikle kimse bundan hoşlanmaz. Başarıya bu kadar alışmış olan bir takım için bu oldukça korkunç bir durum.

"Yani zor bir durumdalar. Moralini yüksek tutmak, takımdaki herkesin motivasyonunu korumak ve aynı zamanda birbirinizi suçlamaya başlamamak zor bir şey, bunun gerçekleşmesi durumunda çok hızlı bir şekilde aşağı doğru yuvarlanabilirsiniz." dedi.