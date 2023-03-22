Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"
Nico Rosberg, Mercedes'in çok zor bir dönemden geçtiği görüşünde.
2016 Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Sky Sport'a yaptığı açıklamada Mercedes'in içerisinde bulunduğu durumun çok zor olduğunu kabul etti.
Alman üretici, arka arkaya şampiyonlukların ardından son 1.5 yılda sadece bir zafer alabildi.
Rosberg, "Bugünkü durum Mercedes'teki herkes için çok zor."
"Kazanmaya alışkınlar, en büyük başarı hikayesini yazdılar ve üst üste sekiz kez takımlar şampiyonluğunu kazandılar."
"Bu nedenle şimdi birdenbire her şeyin durduğunu, durumun geçen yıla kıyasla gelişmediğini, aksine kötüleştiğini kabul etmek onlar için çok zor."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Ben de bu başarının bir parçasıydım, Toto Wolff'un çalışma yöntemlerini ve yetkinliklerini biliyorum. Ancak her başarı bir gün sona erer."
"Takım için her şeyi yeniden inşa etmek, doğru kararlar almak, yeniden yapılanmak inanılmaz derecede zor olacak ama yapılması gerekecek."
"Herhangi bir yeniden yapılanma, ilerleme başlamadan önce genellikle küçük bir geri adımla sonuçlanır."
"Lewis'in takımdan ayrılacağına inanmıyorum. Hâlâ çok motive ve kazanmak, bir şampiyonluk daha almak istiyor ve bunun için çok sıkı çalışıyor. Bahreyn'de George ve Lewis pisti en son terk edenler arasındaydı. Gece geç saatlere kadar Mercedes'in monitörlerinin önünde oturdular."
"George'un rekabeti Lewis için de büyük bir motivasyon kaynağı. Aynı seviyede performans gösteriyorlar ama Lewis önde olmak istiyor. Çok motive ve bırakmayı ya da buna benzer bir şeyi düşündüğünü sanmıyorum."
"O sadece ön taraftaki mücadeleye geri dönmek istiyor." dedi.
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