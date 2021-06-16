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Formula 1 Haberler

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış

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Eski Mercedes pilotu Rosberg, Toto Wolff’un Valtteri Bottas’ı George Russell gibi bir genç pilotla değiştirmesinin doğru karar olduğuna ikna olmamış ancak hayranların böyle bir değişikliğe açık olacağını düşünüyor.

Rosberg, Mercedes'in Bottas'ı Russell ile değiştirmesi konusunda ikna olmamış

Williams pilotu Russell, bu sezon on dördüncülükten daha iyi bir sonuç alamamasına rağmen sergilediği etkileyici performanslarla oldukça övgü topladı.

Eğer Bottas ya da Lewis Hamilton Mercedes ile uzun süreli anlaşmalar imzalamazlarsa 23 yaşındaki pilot, onların yerine geçebilecek en muhtemel kişi olarak görülüyor.

Hem Bottas hem de Hamilton, geçtiğimiz sene sadece 1 yılı kapsayan kontratlar imzaladıkları için bu senenin sonunda iki koltuk da değişimlere açık olacak. İddialara göre Russell’a yer verecek olan kişi Fin pilot olacak çünkü Hamilton, 2021 sonrasında da takımla devam etmek istediğini pek çok kez dile getirmişti.

Russell, geleceğinin mümkün olduğunca yakın bir zaman içinde belli olmasını istediğini ifade etmişti ve bu yorumunda Mercedes’e geçmesinin mümkün olduğunu belli etmişti.

George Russell, Williams at press conference

George Russell, Williams at press conference
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Fotoğraf: FIA Pool

Fakat, menajerliğini yapan ve aynı zamanda Mercedes’in takım patronu olan Wolff’la bu konu hakkında daha görüşmeye başlamadığını da eklemişti.

Geçtiğimiz hafta verdiği demeçte Russell, “[Toto ile] bu konu hakkında daha konuşmadım. Fakat benim tercihim [görüşmeleri] olabildiğince erken sonuçlandırmak."

“Bence hepimiz bu kadar yoğun bir sezonun ardından kontratlarla uğraşmadan rahat bir yaz tatili geçirmek istiyoruz. En azından ben kesinlikle bunu istiyorum.”

“Ayrıca bu herkese bir açıklık kazandıracaktır. Sanırım bunu gelecek haftalarda öğreneceğiz.”

Fakat 2016 dünya şampiyonu Rosberg, Hamilton takım arkadaşı pozisyonu için en iyi seçeneğin genç bir pilot olduğu konusunda ikna olmadığını belirtti.

Rosberg, Wolff’un Bottas yerine Russell’ı tercih etmesi gerektiğini düşünmüyor ama Formula 1 hayranlarının böyle bir değişimi olumlu karşılayacağına inanıyor.

Rosberg, “Lando Norris ve George Russell gibi seçenekleriniz var. Elbette Russell, bir Mercedes sürücüsü.”

“Daha sezon ortası gelmedi ve kesinlikle Toto Wolff’un bu konuda çok, çok dikkatli düşünmesi gerekecektir.”

“Fakat hangi doğrultuda bir karar vereceğini bilmek zor.”

“Ancak kesinlikle George Russell, Mercedes için çok değerli olacaktır. Bottas ise son yıllarda bunun aksini gösteriyordu.”

“Şu anda önemli soru bu. Bu olaya bir İngiliz perspektifinden bakarsak, gelecek için gerçekten heyecanlı olabileceğinizi düşünüyorum çünkü iki tane son derece yetenekli ve gelecek vaat eden sürücünüz var.” 

"Ancak yine de bu, yapması gerektiğini düşündüğüm bir hamle değil."

"Hayranların perspektifinden ise bir değişikliğe gidilmesi ve Lewis'in yanında yeni birinin olması ilginç olacaktır çünkü Lewis'le aynı takımda, aynı ödül için mücadele edecek biri olacak."

"Mercedes'te, Lewis'in 1 numaralı pilot pozisyonunu elinden alacak biri olabilir."

"Bu açıdan, hayranların perspektifinden orada bir değişiklik görmekten ve yeni bir şeyler izlemekten oldukça mutlu oluruz.” yorumlarını yaptı.

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