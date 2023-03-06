Rosberg: "Mercedes'in aracı tamamen değiştirmesi gerekiyor"

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Rosberg, mevcut aracın yalnızca sidepod tasarımının değil, komple değişmesi gerektiğini düşünüyor.

Geçen sezon Mercedes sezona en hızlı üçüncü araç olarak başlamıştı, ancak bu yıl dalgalanma sorunlarını ortadan kaldırmalarına rağmen Aston Martin'in ardında dördüncü sıraya geriledi.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve George Russell, lider Max Verstappen'in yaklaşık 50 saniye gerisinde yer aldı.

Yarış öncesinde Sky Germany'ye konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff şunları söyledi: "Mutlu olmadığımız bir aracımız var."

"Araç neyse o, bu yüzden elimizdekilerle en iyisini yapmak zorundayız. Fabrikadaki geliştirme çalışmaları devam ediyor."

"Elbette düzeltmemiz gereken çok şey var."

"Hız ve yere basma kuvveti eksikliği var, tabii ki hiçbir şey işe yaramıyor çünkü o zaman lastiğinize de zarar vermiş olursunuz."

Mercedes'in 2016 Dünya Şampiyonu Rosberg bu konuda, "Bu son derece zor bir durum."

"Toto Wolff bu konsepte devam etmeyeceklerini söyledi. Bu büyük bir açıklama."

"Bu yıl geri adım atmalı ve 2024'e yeni konseptle başlamalılar. Onların yerinde olmak istemezdim."

"Sorun şu ki, sadece sidepod'ları değiştirip aracın çalışmasını sağlayamazsınız. Aracın tamamen değişmesi gerekiyor." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Rosberg yine de Hamilton'ın Pazar gecesi gösterdiği performanstan etkilendiğini ve eski takım arkadaşının yarışı beşinci bitirerek 'maksimum' verimi aldığını düşünüyor.

Rosberg, "Olumlu olan tek şey Lewis Hamilton, maksimum faydayı sağladı ama çok zor bir başlangıçtı, inanılmazdı."

"Her şeyini vermeyen Verstappen'in 50 saniye gerisindeydiler. Aksi takdirde bu 60 saniye olacaktı, yani tur başına bir saniye."

"Mucize bir çözüm bulmaları ve hızlı bir şekilde büyük ilerleme kaydetmeleri gerekiyor, ama ne olduğunu kendileri de anlamıyorlar ve işin zor kısmı da bu." dedi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko da, Mercedes'in kış boyunca ilerleme kaydedememesine şaşırdığını itiraf etti.

Sky Sports tarafından Mercedes'in ne zaman radikal bir değişiklik yapmasını beklediği sorulduğunda Marko, "Bilmiyorum."

"Buraya rekabetçi bir araçla geleceklerini düşünüyorduk. Ve yeni araç geldiğinde, şaşıracağız."

"Bizim için bu üç ya da dört yarış sürer ama bir sonraki kritik şey maliyet sınırımızın olması. Şu anda denediğiniz ya da yeniden tasarladığınız her şey diğer şeylere ayırdığınız bütçenin azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla, bu bir takım için kolay olmayan bir gelişme." dedi.