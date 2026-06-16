Rosberg: "Mercedes, Russell'ı 'fazla koruduğu için' galibiyeti kaçırdı"

Mercedes, Barselona Grand Prix'sinde yaşanan stratejik kararlar nedeniyle yarış sonrası oldukça eleştirildi. Yarış boyunca Kimi Antonelli, daha yüksek tempoya sahip olmasına rağmen takım arkadaşı George Russell arkasında kalarak pozisyon kazanamadı.

Ferrari cephesinde ise Lewis Hamilton'ın sanal güvenlik aracı avantajıyla kazandığı yarış sonrası Fred Vasseur, Ferrari pilotunun sanal güvenlik aracı olmasa bile galibiyete ulaşabileceğini savunmuştu.

Ancak Mercedes'in yarış yönetimi, özellikle 'Russell'ın korunması' nedeniyle eleştirildi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Eski F1 pilotu ve dünya şampiyonu Nico Rosberg, Mercedes'in yarış içi kararlarını sert sözlerle eleştirdi: "Mercedes George'u fazla dikkate aldı, onu fazla korudu."

"Bir takım galibiyeti kaybetme riski altındaysa, herkes birlikte kazanmak için yarışmalıdır. Mercedes Antonelli'yi öne geçirme hamlesini daha erken yapmalıydı."

"Antonelli yarışta yine daha hızlıydı. Russell sıralama turlarında en iyilerle mücadele edebiliyor ama yarışta eksik kalan bir şey var."