Rosberg: "Lewis aracın rekabetçi olduğunu hissederse Mercedes'te kalacaktır"

Mercedes ile sözleşmesi bu sezonun ardından sona erecek olan Hamilton'ın takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Son aylarda Ferrari ile seneliği 40 milyon Euro gibi bir sözleşme imzalayacağı dahil olmak üzere birçok iddiaya konu olan Hamilton, konu hakkında çoğunlukla sessizliğini koruyor.

Takım cephesinden de net bir açıklama yok, ancak genel görüş tarafların anlaşacağı yönünde.

Son açıklama takım patronu Toto Wolff'ten gelmiş, kendisi "sözleşmenin duygusal olarak imzalandığını" söylemişti.

Eski Mercedes pilotlarından Nico Rosberg ise tüm bu açıklamaların ardından duruma biraz daha şüpheyle yaklaşıyor.

Rosberg, "Duygusal olarak sözleşme imzalamak tam olarak ne demek, acaba biri bana söyleyebilir mi?"

"Görüşmelerin hangi aşamaya geldiğini veya Lewis'in neden bu kadar beklediğini bilmiyorum. Genel görüş elbette Mercedes'te kalacağı yönünde, gerçekten de devam edecek gibi duruyor."

"Aracın ilerleme kaydetmesi de sözleşme sürecine yardımcı olacaktır."

"Lewis'in yeniden 'hey, pole pozisyonu kazanabiliyorum, yarış kazanabiliyorum, evet, devam etmek istiyorum' diyebileceğini hissetmesi gerek."

“Can someone tell me what that means when a contract is emotionally done?” he said.

“I have no idea where they are at, or why Lewis is taking so much time. All of us hope that he will continue of course, and it really seems to be the case.

“Especially with the car progressing now, that’s going to help that contract process also.

“Once Lewis now feels the possibility, 'Hey I can do pole positions again, I can win races, yeah I want to continue doing this.'”