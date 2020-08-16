Rosberg: "Mercedes, Bottas'ın benden tavsiye almasını istemedi"

Nico Rosberg, 2016 yılında Lewis Hamilton'ı mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaramıştı.

Sky İtalia'ya konuşan Alman pilot, "Bottas'ın Hamilton'ın önüne geçmesi gerekiyor ancak bununla ilgili bir sorunu var. Hamilton'ın önüne geçmek için onun düşüncelerine girmelisiniz, çünkü psikolojik dayanıklılık Hamilton'ın en güçlü yanı değil. Bottas'ın tam olarak bununla ilgili sorunu var. Beni bir kez aradı ve benden tavsiyeler istedi. Ama bundan sonra sanırım takım ondan benimle iletişime geçmesini yasakladı."

"Psikolojik hazırlık açısından, Michael Schumacher benzersiz bir sürücüydü. Birkaç yıl boyunca takım arkadaşı oldu ve bu süreç, Hamilton'ın önüne geçmeme yardımcı oldu. Bana yarışa farklı şekilde yaklaşmayı öğretti. Lewis ile mücadele ederken başlangıçta çok yumuşaktım ama zamanla sertleştim. Valtteri bunu öğrenmeli. Şu anda onun önüne geçmek kolay, Bottas'ın bunun üzerinde çalışması gerekiyor."

"Mercedes, takımdaki insanlar uzun yıllar birlikte çalışması ve kimsenin ayrılmaması sayesinde çok güçlü bir takım haline geldi. Red Bull'da çok şey değişti ve böyle bir durumda kazanmak zor. Ayrıca motor sorunları da vardı."

"Mercedes'in şu anki başarısı Brawn ve Lauda'dan geliyor. Ross bir zamanlar kazanan aracı hazırlamak için Schumacher'ı seçti ve Niki de Hamilton'ı getirmek istedi. O, Lewis'e tapıyordu ve Hamilton'ın önüne geçtiğimde pek mutlu olmuyordu. Niki beni destekledi, ancak Lewis'ten hep daha fazlasını bekledi. Niki harika bir adamdı. Aynı şey Toto Wolff için de söylenebilir. Birlikte mükemmel bir ikiliydi." dedi.

Son olarak Rosberg'e Sebastian Vettel'in durumu soruldu.

Alman pilot, "Sebastian Vettel şu anda zor durumda. Dün son seansa kalmayı 0.002 saniye ile kaçırdı. Ferrari'ye sempati duyuyorum ve onları Red Bull'un arkasında görmek üzücü. Ancak Hamilton, Verstappen ve Leclerc, modern Formula 1'deki en iyi üç pilot." dedi.