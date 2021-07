Rosberg: "Mercedes Bottas-Russell seçiminde zorlanacak"

Valtteri Bottas, 2016 yılının ardından Mercedes'e katıldı ve geride kalan süreçte hiç şampiyonluk mücadelesi veremedi. Fakat Fin pilot, Mercedes'e getirdiği değerli puanlarla takımın arka arkaya yedi şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu.

Ancak arka taraftan gelen bir George Russell var ve İngiliz pilot, geride kalan yıllarda gridin en yavaş aracı olan Williams'la harika performanslar sergiledi.

İngiliz pilot, Mercedes'in genç sürücü akademisinde yer alıyor ve adı 2022 için ciddi şekilde Bottas'ın koltuğu için anılıyor.

Mercedes kararını yaz arasında verecek ve Express Sport'a konuşan Rosberg, Mercedes'in bu iki pilot arasında seçim yapmakta zorlanacağını belirtti.

Rosberg şöyle konuştu: "Bu, gerçekten çok zor bir karar çünkü Bottas çok iyi bir iş yapıyor ve temelde takımda kalmayı hak ediyor."

"Fakat aynı zamanda George Russell da geleceğin yükselen yıldızı. Sıralamalarda üçüncü bölüme kalmayı hak etmeyecek bir araçla her zaman inanılmaz derecede iyi performanslar sergiliyor."

"George gerçekten inanılmaz derecede iyi sürüyor, bu yüzden o da Mercedes koltuğunu hak ediyor."

"Bu yüzden bunun zor bir karar olduğunu düşünüyorum ve bana göre henüz hangi yöne gideceklerini onlar dahi bilmiyor. Bakalım ne karar verecekler?"

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images