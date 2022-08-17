Rosberg: "Mercedes bir türlü ön gruba yaklaşamıyor"
Nico Rosberg, Mercedes'in büyük beklentiyle geldiği hiçbir pistte güncellemelerin çalışmadığını, bunun da takımı rahatsız edebileceğini söyledi.
Son haftalarda ciddi adımlar atan ve arka arkaya 4 yarıştır podyuma çıkan Mercedes, Fransa'da galibiyet savaşının bir parçası olabileceğini ummaktaydı, bu özellikle Lewis Hamilton tarafından dile getirilmişti.
Ancak hem orada hem de diğer yarışlarda galibiyet mücadelesinde yer alamadılar.
Mercedes ile 2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Rosberg, bu durumun Brackley merkezli takım için kafa karıştırıcı olacağını düşünüyor.
Sky F1'e konuşan Rosberg, "Mercedes için işler biraz zor gibi görünüyor."
"Her yarış, 'Tamam, şimdi gerçekten ön gruba geri dönüyoruz, bir güncelleme getirecek ve hemen yanlarında olacağız' şeklinde kendilerini telkin ediyorlar."
"Örneğin bu hafta sonu ön gruba yakın olacaklarını düşündüler, ancak aniden 0.6-0.8 saniye civarında geride kaldılar, bu çok ama çok büyük bir fark."
"Bu yüzden bunun onlar adına rahatsız edici olduğunu düşünüyorum, çünkü güncellemeler onları umdukları şekilde [ön gruba] yakınlaştırmıyor gibi görünüyor." dedi.
Sonuç olarak Rosberg, Mercedes'in güncellemelerin neden istediklerini sağlamadığına dair sorular sormasını bekliyor.
Eski dünya şampiyonu, "Bu, rüzgar tünelindeki sayılarda gördüklerinin bir yarış esnasında gerçeğe dönüşüp dönüşmediği konusunda bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor."
"Belki de bazı korelasyon sorunları yaşıyorlar. Eminim güncellemelerin onları umdukları ve bekledikleri kadar ileri taşımaması biraz kafa karıştırıcıdır." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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