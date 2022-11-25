Rosberg: "Mercedes, 2023'te şampiyonluk için yarışacak"
2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Mercedes'in gelecek yıl şampiyon olacağından şüphe duymuyor.
Mercedes, 2022 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı ve sezonun ilk yarışlarında neredeyse tur başına bir saniye yavaştı.
Ancak dalgalanma sorunlarını çözmeye başlayıp, aracın gelişimine odaklanmalarının ardından özellikle belirli pistlerde galibiyet mücadelesine katıldılar.
Sonuç olarak sezon başında Alpine, McLaren ve Alfa Romeo ile çekişen Mercedes, son bölümde Ferrari ve Red Bull'a katılmış oldu. Bu mücadele sayesinde de Brezilya'da bu yılki ilk zaferlerini aldılar.
Bu gelişimden etkilenen Rosberg, Mercedes'in 2023'te şampiyonluk için mücadele edeceği görüşünde.
Rosberg, "Mercedes'in sezon boyunca kaydettiği ilerleme inanılmaz. Yılın başında Ferrari ve Red Bull'un en az 0.7 ila 0.8 saniye gerisindeydiler."
Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort
Fotoğraf: SethVexy
"Mexico City ve Brezilya'da araçları bir anda en hızlısı oldu: Gerçekten inanılmaz bir geri dönüştü."
"Sonra Abu Dhabi'de geride kaldılar. Özellikle sıralama turlarındaki tempo eksikliği takım için şoke ediciydi ancak bence bunun düzlüklerde aracın çok fazla sürüklenmesiyle ilgisi var. Bu sorunun çözülmesi gelecek yılki şampiyonluk mücadelesinin anahtarı olacak."
"Benim tahminim Mercedes'in gelecek sezon da 'kovalayan taraf' olarak başlayacağı yönünde. Bu yıl rakip takımlar gelişirken, onlar araçla ilgili sorunları çözmek için çok zaman harcadılar."
"Bu nedenle Mercedes'in yılın başında rakiplerini kovalamak zorunda kalacağını fakat sezon boyunca aracı şampiyonluk için mücadele etmelerini sağlayacak kadar geliştirebileceklerini düşünüyorum." dedi.
Norris: "Tek podyum yeterli değil"
Binotto, Ferrari'ye gelen eleştirilerle baş etme konusunda zorlandığını kabul ediyor
Son Haberler
Szafnauer: "Alonso'nun yaşadığı sorunlar, takımın şampiyona pozisyonunu etkilemedi"
Alpine patronu Otmar Szafnauer, Fernando Alonso'nun yaşadığı sorunların takımın şampiyonadaki durumunu etkilemediğini söylüyor.
Rosberg: "Ricciardo'nun yedek pilotluğu kabul etmek dışında çok seçeneği yoktu"
2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Daniel Ricciardo'nun elinde çok seçenek olmadığı için Red Bull'un yolunu tuttuğunu düşünüyor.
Alex Marquez: "Ducati'de şimdiden evimde gibi hissediyorum"
Gelecek sezon Gresini Ducati ile mücadele etmeye hazırlanan Alex Marquez, Valencia testinin ardından şimdiden kendini çok rahat hissettiğini söylüyor.
Ralf Schumacher: "Mick için en mantıklı karar Mercedes"
Mick Schumacher'in amcası Ralf Schumacher, Mick'in Mercedes bünyesine katılmasının iyi bir adım olacağını, yeğeninin ciddi tecrübe edinebileceğini söylüyor.