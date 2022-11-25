Rosberg: "Mercedes, 2023'te şampiyonluk için yarışacak"

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Mercedes, 2022 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı ve sezonun ilk yarışlarında neredeyse tur başına bir saniye yavaştı.

Ancak dalgalanma sorunlarını çözmeye başlayıp, aracın gelişimine odaklanmalarının ardından özellikle belirli pistlerde galibiyet mücadelesine katıldılar.

Sonuç olarak sezon başında Alpine, McLaren ve Alfa Romeo ile çekişen Mercedes, son bölümde Ferrari ve Red Bull'a katılmış oldu. Bu mücadele sayesinde de Brezilya'da bu yılki ilk zaferlerini aldılar.

Bu gelişimden etkilenen Rosberg, Mercedes'in 2023'te şampiyonluk için mücadele edeceği görüşünde.

Rosberg, "Mercedes'in sezon boyunca kaydettiği ilerleme inanılmaz. Yılın başında Ferrari ve Red Bull'un en az 0.7 ila 0.8 saniye gerisindeydiler."

Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort Fotoğraf: SethVexy

"Mexico City ve Brezilya'da araçları bir anda en hızlısı oldu: Gerçekten inanılmaz bir geri dönüştü."

"Sonra Abu Dhabi'de geride kaldılar. Özellikle sıralama turlarındaki tempo eksikliği takım için şoke ediciydi ancak bence bunun düzlüklerde aracın çok fazla sürüklenmesiyle ilgisi var. Bu sorunun çözülmesi gelecek yılki şampiyonluk mücadelesinin anahtarı olacak."

"Benim tahminim Mercedes'in gelecek sezon da 'kovalayan taraf' olarak başlayacağı yönünde. Bu yıl rakip takımlar gelişirken, onlar araçla ilgili sorunları çözmek için çok zaman harcadılar."

"Bu nedenle Mercedes'in yılın başında rakiplerini kovalamak zorunda kalacağını fakat sezon boyunca aracı şampiyonluk için mücadele etmelerini sağlayacak kadar geliştirebileceklerini düşünüyorum." dedi.