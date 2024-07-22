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Formula 1 Macaristan GP

Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"

Nico Rosberg, 2016'daki bir takım emrini örnek göstererek, McLaren'ı sürücülerini daha iyi yönetmeye çağırdı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Macaristan'daki ilk virajın ardından Piastri lider, Norris ise üçüncü sıradaydı. 

Ancak McLaren'ın Norris ile erken pit denemesi, Norris'i takım arkadaşının önünde lider konumuna getirdi. Birkaç tur sonra takım, Norris'ten pozisyonu geri vermesini emretti.

Norris pozisyonu geri vermekte kararsız kalsa da sonunda takım emirlerine karşı gelmedi ve Piastri, ilk F1 yarışını kazandı.

Macaristan'da Sky F1 spikeri olarak görev yapan Rosberg, McLaren'ın içinde bulunduğu bu durum hakkında şunları söyledi: "McLaren hâlâ öğrenme aşamasında, çünkü daha önce bu kadar baskın olma ve önde iki sürücüye sahip olma gibi bir durumla karşılaşmadılar."

"Bu yeni bir durum. Bu yüzden elbette bir şeyler öğrenmeleri gerekiyor ve öğrenmeleri gereken şeylerden biri de iki sürücüyü nasıl yönetecekleri."

"Orada mükemmel bir iş çıkaramadılar, bunu yapmanın tek yolu yarış öncesi çok net bir plan yapmak: Birbirimizle nasıl yarışacağız? Takım emirleri nedir? Ne zaman, nerede, nasıl ve sonra buna sadık kalırsınız?"

Lando Norris, McLaren MCL38, heads to the grid

Lando Norris, McLaren MCL38, heads to the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bunu çok hızlı bir şekilde öğrenmeleri gerekecek, aksi takdirde sürücüler arasında da bir iç çatışma riski var."

"Lando'nun yarıştan sonra çok mutsuz olduğunu görebiliyorsunuz, tüm bu tartışmalar yüzünden Oscar'ın galibiyeti gölgede kaldı."

Rosberg örnek olarak, 2016 Monaco Grand Prix'sinde Mercedes takım arkadaşı ve o zamanki ezeli rakibi Lewis Hamilton'a yerini nasıl verdiğini hatırlattı.

"Şampiyon olduğum yıldan, yani 2016'dan bir örnek verebilirim."

"Monako'da yağmurda ikinci oldum. Lewis üçüncü sıradaydı ve takım Lewis'in geçmesine izin vermem gerektiğini söyledi.

"İkimiz şampiyonluk için savaşıyoruz ve Lewis'in geçmesine izin vermem gerekiyordu. Takım emrini aynen gerine getirdim çünkü eğer takımın yarışı kaybetme riski varsa, iki pilottan daha hızlı olanın öne geçmesine izin vermemiz talimatı verilmişti."

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