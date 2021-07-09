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Rosberg, Marko’nun Gasly hakkında neden tereddütlü davrandığını anlıyor

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Nico Rosberg, Helmut Marko'nun Pierre Gasly hakkında neden tereddütlü davrandığını anladığını söyledi.

Rosberg, Marko’nun Gasly hakkında neden tereddütlü davrandığını anlıyor

2019 yılında, Daniel Ricciardo'nun aniden takımdan ayrılmasıyla, Gasly Red Bull koltuğuna terfi ettirilmişti.

Ancak o sezonki ilk 12 yarıştan yarıştan sonra Fransız pilot, Max Verstappen'in temposuna ulaşamadı ve tekrar Toro Rosso'ya gönderildi.

Yerine, Alex Albon geldi ve bir buçuk sezon boyunca Hollandalı pilotun takım arkadaşlığını yapmış oldu. Ancak, Albon da takımın beklentilerine uymadı ve 2020'nin sonunda takımla tekrar bir anlaşma imzalamadılar.

Perez ise Gasly ve Albon'un ardından 2021 yılında takıma gelen isim oldu ve takım patronu Christian Horner'a göre Meksikalı sürücü takımın isteklerini karşılıyor.

Fakat AlphaTauri'de güçlü performanslar sergileyen Gasly, ana takıma dönme konusundaki umutlarını yitirmedi.

Fransız sürücü, ''en az Perez kadar iyi performans çıkarabileceğini'' belirtmişti ancak Red Bull motor sporları danışmanı Marko bu konuda tereddütte gibi duruyor ve Rosberg de bu tereddütü anladığını açıkladı.

Motorsport-Total.com'a konuşan eski Formula 1 sürücüsü şu ifadeleri kullandı: ''Bunun mental olarak farklı bir durum olduğunu unutmamalısınız. Gasly artık Max Verstappen'le aynı takımda değil.''

''Kim bilir, belki de problem onun bu kadar güçlü bir takım arkadaşıyla mental olarak baş edememesinden kaynaklanmıştır.''

''Red Bull'un problemi bu, muhtemelen bu yüzden henüz Gasly'yi alma kararı vermediler.''

''Evet, o AlphaTauri'de iyi işler çıkarıyor ancak onun Red Bull'da da iyi işler çıkarıp çıkaramayacağını bilmiyorlar.''

Gasly, bu sezon gerçekleştirilen dokuz yarıştan sonra Sürücüler Şampiyonası'nda 39 puanla dokuzuncu sırada ve McLaren sürücüsü Daniel Ricciardo'nun sadece 1 puan arkasında yer alıyor.

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