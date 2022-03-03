Rosberg: "Lewis'in Max'le olan savaşı heyecan verici olacak"

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Şu anda Extreme E serisinde kendi takımına sahip olan Nico Rosberg, 2006-16 yılları arasında Formula 1'de yer almış ve kariyerinin son dört senesinde Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olmuştu.

Rosberg, Hamilton'la birlikte yarıştığı son dört senenin üçünde şampiyonluk için savaştı ve son senesinde şampiyon oldu.

Hamilton'la mücadele etmenin getirdiği baskının kendisini çok etkilediğini söyleyen Rosberg, artık F1'de herhangi bir hedefe sahip olmadığı için emekli olmayı seçti.

Sonrasında Hamilton'ın gerçek anlamda şampiyonluk savaşı verdiği tek rakip Max Verstappen oldu ve Hollandalı pilot geçen yılın sonunda şampiyon oldu.

Rosberg'in aksine Verstappen, emekli olmadı ve bu yıl Hamilton'a karşı bir kez daha şampiyonluk savaşı vermek zorunda kalacak.

Rosberg, ikili arasındaki mücadeleyi görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

F1-Insider.com'a konuşan Rosberg, "Her şeyden önce Lewis'in devam etme kararı alması bence çok önemliydi."

"Şampiyonluğu geri istiyor ve bu yüzden onunla Max arasındaki mücadele kesinlikle heyecan verici olacak."

"Verstappen, benden farklı şekilde Lewis'e intikam alma şansı verecek! (gülüyor)" dedi.

Ayrıca performans tarafında ise şunları ekledi: "Mercedes'in ne kadar güçlü olduğunu net şekilde görebiliyorsunuz fakat Red Bull da kesinlikle mücadelede olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese