Formula 1 Meksika GP

Rosberg: "Leclerc ilk virajda fazla agresifti"

Nico Rosberg, Meksika Grand Prix'sinde eski takım arkadaşı Lewis Hamilton ve Charles Leclerc arasında yaşanan tartışmalı mücadeleyi değerlendirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 07:00

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix'sinin ilk bölümünde Charles Leclerc ile Lewis Hamilton arasında yaşanan mücadele, yarışın en tartışmalı anlarından biri oldu.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Leclerc, Mercedes pilotu George Russell'ı geride bıraktıktan sonra ilk şikanda Hamilton'a atak yaptı.

Hamilton ilk hamlede başarılı bir savunma yapsa da Leclerc, dördüncü virajda dışarıdan geçiş denemesinde bulundu. İki Ferrari pilotu da pist dışına taşarken Max Verstappen bu mücadeleden faydalanarak ikinci sıraya yükseldi.

Sky Sports F1'de yarış görüntülerini değerlendiren Hamilton'ın eski takım arkadaşı Nico Rosberg, ilk etapta Leclerc'in pozisyonunu korumaya hakkı olduğunu düşündü. Ancak Alman pilot, Leclerc'in viraja çok geç fren yaptığını ve bu nedenle virajı dönmesinin mümkün olmadığını fark edince kararını değiştirdi.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Rosberg, "Leclerc'in ilk ve ikinci virajlarda biraz fazla agresif olduğunu söylemeliyim. Viraja girerken öndeydi, bu yüzden bence pozisyonunu koruması gerekiyordu." dedi.

Ancak görüntüleri tekrar değerlendirdikten sonra fikrini değiştiren Rosberg, şöyle devam etti: "Sorun şu ki Leclerc dış tarafta yalnızca çok geç fren yaptığı için öndeydi. Vay canına, bu gerçekten zor bir karar."

"Son kararım, Leclerc'in biraz yarış zamanı kaybetmeyi ve muhtemelen beş saniye ceza almayı hak ettiği yönünde. 10 saniye çok ağır olurdu, özellikle Lewis de pist dışına taştığı için. Bence de şu an için en adil karar beş saniye ceza olurdu."

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- Motorsport.com Ekibi

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