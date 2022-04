Rosberg: "Leclerc böyle hatalar yapmamalı"

Charles Leclerc, pazar günkü yarışın startında yavaş kalmasının ardından dördüncü sıraya gerilemiş ve daha sonra Lando Norris'i geride bırakıp, Sergio Perez'in peşine takılmıştı.

Ferrari pilotu, Perez'i geçecek fırsatı bir türlü yakalayamadı ve son bölümde tekrar pite girdi. Yumuşak lastikle geçtikten sonra Perez'i baskı altına almaya çalışan Leclerc, kerblerin üzerine çıktı ve sonrasında spin atarak aracını bariyerlere çarptı.

Ön kanadı kırılan Leclerc, pite girdi ve dokuzuncu sıraya geriledi. Sonrasında üç sıra yükselse de, bu yıl ilk kez podyum dışında kaldı.

Sky Sports'a konuşan Rosberg, "Charles Leclerc, eğer Max'e karşı şampiyonluk için savaşıyorsa, kendi hatasından kaynaklanan böyle spinleri göze alamayacağını anlamalı."

"Evet, Perez'e baskı yapmaya çalışıyordu fakat baskı onun üzerinde değil, Perez'deydi çünkü kovalayan taraf oydu. Böyle böyle bir spin atmak kabul edilebilir değil ve şampiyonluğu kazanmak istiyorsa sezonun geri kalanında bunu yapmaktan kaçınması gerekiyor." dedi.

Rosberg ayrıca Leclerc'i pite alan Ferrari'yi de eleştirdi.

"Ferrari de bana göre hata yaptı. Ön kanadın nasıl çalıştığını görmek adına onu biraz pistte tutmaları ve durumu kontrol etmeleri gerekiyordu çünkü kanat yapısal anlamda kötü görünmüyordu. Sadece kanadın sağ kısmı kırılmıştı."

"Yani en azından yarışı kolayca dördüncü sırada bitirmesini sağlayabilirlerdi. Bu yüzden Ferrari'nin orada bir hata yaptığını düşünüyorum."

Rosberg olarak yarış dışı kalan Carlos Sainz hakkında da şu sözleri kullandı: "Carlos kesinlikle çok şanssızdı ama dördüncü sırada olmak biraz da onun hatası. Bütün hafta sonunu iyi şekilde bir araya getirebilseydi, daha yukarıda olabilirdi. Bu yüzden tüm bunlarda onun da rolü var."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes as Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images