Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"
Nico Rosberg, F1 şampiyonluk yarışının başladığını ve Max Verstappen'in bu yarışta tehlikede olduğunu düşünüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulates Pole Man Lando Norris, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lando Norris'in Singapur'daki dominant galibiyetinin ardından, Nico Rosberg, McLaren pilotunun son altı yarışın her birini kazanabileceğini iddia etti ve F1 2024 şampiyonluk yarışının başladığını ilan etti.
Ancak Max Verstappen, Daniel Ricciardo'nun Formula 1 pilotu olarak son yarışında Norris'e en hızlı tur puanını vermemesi sayesinde hâlâ tek puanlık bir avantaja sahip olabilir.
F1 2024 Şampiyonluğu tek bir puanla belirlenebilir
Norris, Marina Bay pistinde pole pozisyonunu alarak Verstappen’i geride bıraktı ve yarışta gerçekten parladı.
En hızlı turları arka arkaya atarken yaklaşık 30 saniyelik bir fark açtı. Sonrasında rahatlayarak yarışı 20.9 saniyelik farkla kazandı. Bu, Norris’in kariyerindeki en büyük farkla kazandığı zaferdi ve Rosberg, sezon bitmeden altı galibiyet daha alabileceğini öngörüyor.
Rosberg Sky’a şunları söyledi: “Bu Red Bull'u korkutacak.”
“Çünkü yıl sonuna kadar bu hızla Lando'nun kalan tüm yarışları kazanabilmesi gerçekçi göürünüyor.”
“Max'in tüm yarışlarda ikinci olması ise çok zor... Dünya Şampiyonası hâlâ ortada.”
Ve şampiyonluk tek bir puanla belirlenebilir.
Norris en hızlı tur puanını almak üzere olmasına rağmen, VCARB'dan Ricciardo'nun son turda hızlı turu atarak Norris'in Verstappen'e sekiz yerine yedi puan fark atmasına neden oldu
Tarih belki de Ricciardo'nun Verstappen'in yerine F1 2024 Dünya Şampiyonluğunu kazandığını yazacak.
Norris son altı grand prix’nin her birini kazanırsa, en hızlı tur puanını alırsa ve sprintlerde de birinci olursa sezonu 459 puanla bitirebilir.
Eğer Verstappen sprintler de dahil olmak üzere her seferinde ikinci olursa, 460 puana sahip olacağı için şampiyonluğu tek bir puan farkla kazanabilir.
Ancak pistteki tek pilot onlar değil; Rosberg, Oscar Piastri'nin podyum için mücadele edebilecek hıza sahip olduğu için Red Bull'un başına bela olabileceğini iddia ediyor.
Rosberg, “Oscar da orada olduğu için bir Max'in her zaman ikinci bitirmesi neredeyse imkânsız.”
“Oscar harika bir iş çıkarıyor. Genelde Max'ten puan çalıyor, bu yüzden bu büyük bir sorun.” diye ekledi.
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko da arka arkaya altı ikincilik sonucuna bel bağlamaktan çekindiğini itiraf etti.
“Her zaman ikinci olmaya güvenmek yeterli değil.” dedi.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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