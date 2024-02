Rosberg: "İnsanların düşündüğü kadar 'gözü pek' biri değilim"

Eski Mercedes pilotu, dünya şampiyonluğunu kazandığı 2016 yılından sonra Formula 1'den ayrıldı ve bir daha da herhangi bir seride yarışmadı.

Bazıları Rosberg'in Lewis Hamilton'ın ayrılığı sonrası F1'e dönebileceğini söylese de, Alman pilot artık spora dönmeyeceğini açıkça belirtti ve tehlikeden korktuğunu ima etti.

Süddeutsche Zeitung'a konuşan Rosberg, "O iş bitti, geri dönmeye hiç niyetim yok."

"Diğer pek çok sürücünün aksine ben gözüpek biri değilim."

"Herkes bana hep büyük gözlerle bakıyor ve bunu söylediğimde tepki 'Bir dakika, 350 km/s hızla gidiyorsun ve gözü pek olmadığını mı söylüyorsun?' oluyor."

"Oysa ben günlük hayatımda bile tehlikeden kaçınırım." dedi.

Fakat Rosberg, Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılmasına şaşırdığını kabul ediyor.

"Elbette bu karara oldukça şaşırdım ama büyük resme bakmalısınız."

"Herkesin yarışmak istediği iki efsanevi takım var: Ferrari ve Mercedes."

"Onun kişisel hayalini gerçekleştirmesini anlayabiliyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, is interviewed by Nico Rosberg after the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images