Mercedes şimdiden güncelleme hazırlığına başladı

Mercedes sezona tamamen yeni bir araçla başlayacak; Alman üreticinin galibiyet için rekabet edemediği iki kötü yılın ardından, teknik departmanda değişiklikler yapıldı.

Başa Allison'ın geçmesiyle Mercedes, geçen yıl aerodinamik konseptini değiştirmeye başladı. Buna ek olarak, W14'ün öngörülemezliği üzerinde de çalışılmaya başlandı.

Alman takım, önümüzdeki sezonda daha fazla zaman kazanmayı umuyor. Bu nedenle şimdiden araca güncellemeler sağlamak için çok sıkı çalışıyor.

Allison, Mercedes'in getirmeyi planladığı güncellemeler hakkında henüz fazla bir şey söyleyemiyor, fakat Avrupa sezonu başladığında tüm bunların hazır olmasını umuyor.

Bu yılın Avrupa sezonu 17 Mayıs'ta Imola'da başlayacak.

Allison, Formel1.de'ye yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca kazanabileceğiniz tur zamanının çoğu aerodinamiden geliyor."

Mercedes W15 arka kanat Fotoğraf: Mercedes AMG

"Ancak hangi alanda tam olarak ne bulacağımız henüz bilinmiyor. Aerodinami departmanı yılın bu aşamasında ön kanat, arka kanat, alt gövde, fren kampanaları, fren kanalları ve karoser üzerinde çok fazla çalışma yapmayı planlıyor."

"Üretilen parçalar Avrupa sezonu için hazır olabilir." dedi.

Mercedes şimdilik bazı "deneysel" çalışmalar yapıyor ve W15'i daha da hızlı hale getirmek için çaba sarf ediyor.

"Yaptığımız bazı çalışmalar meyve vermeyecek ama bu durum deneyselliğin doğasında var. "

"Bu aşamada yeterince çalışmaya devam edersek, pek çok başarı elde edeceğiz."

"Her şeyi doğru yaparsak, Avrupa'ya döndüğümüzde araç üzerinde iyi bir paketimiz olabilir."