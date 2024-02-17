Mercedes şimdiden güncelleme hazırlığına başladı
Mercedes'ten James Allison, takımın Avrupa sezonu için bazı güncellemeler hazırlığında olduğunu söyledi.
Mercedes sezona tamamen yeni bir araçla başlayacak; Alman üreticinin galibiyet için rekabet edemediği iki kötü yılın ardından, teknik departmanda değişiklikler yapıldı.
Başa Allison'ın geçmesiyle Mercedes, geçen yıl aerodinamik konseptini değiştirmeye başladı. Buna ek olarak, W14'ün öngörülemezliği üzerinde de çalışılmaya başlandı.
Alman takım, önümüzdeki sezonda daha fazla zaman kazanmayı umuyor. Bu nedenle şimdiden araca güncellemeler sağlamak için çok sıkı çalışıyor.
Allison, Mercedes'in getirmeyi planladığı güncellemeler hakkında henüz fazla bir şey söyleyemiyor, fakat Avrupa sezonu başladığında tüm bunların hazır olmasını umuyor.
Bu yılın Avrupa sezonu 17 Mayıs'ta Imola'da başlayacak.
Allison, Formel1.de'ye yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca kazanabileceğiniz tur zamanının çoğu aerodinamiden geliyor."
Mercedes W15 arka kanat
Fotoğraf: Mercedes AMG
"Ancak hangi alanda tam olarak ne bulacağımız henüz bilinmiyor. Aerodinami departmanı yılın bu aşamasında ön kanat, arka kanat, alt gövde, fren kampanaları, fren kanalları ve karoser üzerinde çok fazla çalışma yapmayı planlıyor."
"Üretilen parçalar Avrupa sezonu için hazır olabilir." dedi.
Mercedes şimdilik bazı "deneysel" çalışmalar yapıyor ve W15'i daha da hızlı hale getirmek için çaba sarf ediyor.
"Yaptığımız bazı çalışmalar meyve vermeyecek ama bu durum deneyselliğin doğasında var. "
"Bu aşamada yeterince çalışmaya devam edersek, pek çok başarı elde edeceğiz."
"Her şeyi doğru yaparsak, Avrupa'ya döndüğümüzde araç üzerinde iyi bir paketimiz olabilir."
Son Haberler
WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti
WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti
General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor
General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor
Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"
Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder" Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"
Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"
Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi" Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar