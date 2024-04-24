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Formula 1 Çin GP

Rosberg: "Hulkenberg, Audi için güzel bir aday"

Nico Rosberg, Audi'nin Nico Hulkenberg ile yarışması halinde pişman olmayacağı görüşünde.

Ezel Tan
Nico Hulkenberg, Haas F1

Fotoğraf: Mark Sutton

Nico Hulkenberg, 2023 yılının başında spora geri döndü ve tek turda etkileyici bir performans sergilemeyi başardı.

Bu yıl yarış temposunu da arttıran Hulkenberg, gridin öne çıkan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor.

Adı Audi ile anılan Hulkenberg hakkında Sky'a konuşan Nico Rosberg, Alman üreticiye Hulkenberg'le anlaşmasını tavsiye etti.

Rosberg şöyle dedi: "Eğer bir sürücü zayıf bir araçla yarışıyorsa, üst düzey bir takım için onun performansını değerlendirmek hiç kolay olmuyor."

"Nico sıralamalarda görevini mükemmel yapıyor, harika bir performans sergiliyor ve tek turda en iyilerden biri."

"Öncesinde yarış temposu o kadar tutarlı değildi ama şu anda gözle görülür şekilde daha iyi performans gösteriyor."

"Nico'yu Audi'ye güvenle tavsiye ederim, koltuklardan birisi için çok iyi bir aday."

Sonrasında Carlos Sainz'la ilgili şöyle dedi: "Carlos Sainz da belirsizlik içinde. Eğer 2026'da Audi'ye gidecekse, gelecek sezon için üst düzey bir takımdan teklif alması pek olası değil."

"Red Bull'a gideceğini sanmıyorum çünkü Verstappen ile aynı takımda olmak pek eğlenceli değil."

"Hayatının geri kalanında iki numaralı sürücü olmayı kabul edeceğini sanmıyorum. Böyle bir şey olmayacak."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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