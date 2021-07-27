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Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''

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Nico Rosberg, Lewis Hamilton'la yaşadığı mücadelenin, İngiliz pilotun Max Verstappen'le arasındaki mücadeleye göre ''daha karışık'' olduğunu düşünüyor.

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''

Rosberg ve Hamilton, Mercedes'te 2013'ten 2016'ya kadar takım arkadaşlığı yaptılar ve 2014 yılında Alman takım Formula 1'deki performansını artırınca, ikili arasındaki gerilim de artmaya başladı.

İki sürücü arasındaki ilişki pist üzerinde birkaç kazaya yol açtı ve Toto Wolff sonrasında bu durumun bir daha yaşanmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.

Rosberg 2016 yılında şampiyon olmasının ardından Mercedes'ten ve hatta Formula 1'den emekli oldu ve 2021 Hamilton ile Verstappen'in arasındaki olaylara dışarıdan bir göz olarak bakıyor.

Verstappen, Silverstone pistinin Copse virajında Hamilton'la yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı ve bu sayede İngiliz pilot rakibiyle arasındaki puan farkını sekize indirebildi.

Ancak Rosberg ikili arasındaki durumun, Hamilton'la arasında geçen durumdan daha farklı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Express Sport tarafından Silverstone'da yaşanan Hamilton/Verstappen kazasını, 2016'da İngiliz pilotla yaşadığı kazaya benzetip benzetmediği sorulan Rosberg şu cevabı verdi: ''Kesinlikle evet çünkü ben orada şampiyonluk savaşındaydım.''

''Bu tekerlek tekerleğe yarışmaktı ve aynı zamanda Lewis'e karşıydı, yani evet. Bana biraz bu kazayı hatırlattı. Ancak bence benim dönemimde durum daha karışıktı çünkü biz aynı takımdaydık.''

''En azından Verstappen'in ve Lewis'in arkalarında koca birer takım var ve takım takıma çarpışıyorlar, bu durumu biraz daha farklı kılıyor.''

''Ancak biz taraftarlar için F1 izlemek, özellikle Verstappen'in yara almadığını gördüğümüzde, bunun ne kadar harika bir mücadele olduğunu gördük.''

''Bu jenerasyonun, bir sonraki jenerasyonun en iyi mücadelelerindendi. İzlemesi harikaydı.''

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