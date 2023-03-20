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Rosberg: "Hamilton'ın yüzü Russell'ın gerisinde kaldığı için asıktı"

Nico Rosberg'e göre son yarışta George Russell'ın gerisinde kaldıktan sonra suratı asılan Lewis Hamilton buna rağmen büyük bir patlamayla geri dönebilir.

Altay Gök
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Rosberg: "Hamilton'ın yüzü Russell'ın gerisinde kaldığı için asıktı"
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Sezonun ikinci yarışını hem sıralama turlarında, hem de yarışta takım arkadaşı Russell'ın gerisinde tamamlayan Hamilton'ın suratı yarıştan sonra asıktı.

Araçtan şikayet eden Hamilton, "George'un sahip olduğu ayarlara sahip olsaydım muhtemelen daha iyi bir konumda olurdum." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Hamilton'ın yarıştan sonraki tavrını yorumlayan Rosberg, "Bu sadece 'takım arkadaşım tarafından yenildim' yüz ifadesiydi. Oldukça basit.

"George geleceğin şampiyonlarından biri, bu Lewis için zorlu bir mücadele."

"Geçen yıl George'un ne kadar harika bir sezon geçirdiğini gördük, kendisi bu sezona da aynı formu taşımış vaziyette."

"Oldukça büyük bir mücadele bizi bekliyor, ancak Lewis'in de tüm zamanların en iyi pilotu olduğunu unutmayalım, dolayısıyla George'u yenebilecek biri varsa o da Lewis olacaktır."

"Lewis'in bazen zihinsel olarak biraz düşüşe geçmek gibi zayıf bir yönü var."

"Ancak her seferinde büyük bir patlamayla geri dönüyor, bu yüzden sevgili George fazla rahatlayamıyor." dedi.

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