Rosberg, Hamilton'ın şampiyonluğu kaybetmesi nedeniyle "büyük bir acı" hissetmiş

Abu Dhabi Grand Prix'si aslında Lewis Hamilton'ın en iyi yarışlarından birisiydi. İngiliz pilot, Max Verstappen'i harika bir startla geçti ve ardından farkı açmaya başladı.

Sergio Perez'in kendisini kasten yavaşlatmasına ve Hollandalı pilotun arayı kapatmasına rağmen yerini koruyan İngiliz pilot, son bölümde daha eski lastiklere ve trafiğe rağmen, Verstappen'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Ancak bitime yaklaşık altı tur kala piste güvenlik aracı girdi ve Verstappen bir kez daha lastik değiştirip, yumuşak hamura geçti. Bu da son turda kendisine büyük avantaj getirdi.

Sonuç olarak Verstappen, Hamilton'ı geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2021 F1 şampiyonluğunu kazandı.

Daha önce 2016 yılında Hamilton'ı mağlup eden ve şampiyon olan Rosberg, Cross Country Rally'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Büyük bir acı hissettim, inanılmazdı. Artık Mercedes'le hiçbir bağım yok ama onlar benim önceki ailemdi ve bu tarifsiz bir acıydı."

"Bitime üç tur kalıncaya kadar şampiyonluğu kazanacaklarından %99 eminlerdi. Onu kaybetmelerinden, daha doğrusu böyle bir mücadele ile kaybetmelerinden sonra durum çok zordu. Çünkü Lewis'in lastikleri çoktan 50 turu devirmişti ve hiçbir şey yapamadılar, bu gerçekten inanılmaz bir acıydı."

“FIA'nın biraz garip bir kararı ile bu şekilde bitmesi üzüntü vericiydi." dedi.

Rosberg, FIA'nın bu yıl yaşananlardan dersler çıkarmış olmasını ve gelecek yıl daha doğru kararlar vermesini umuyor.

Rosberg, ”İlk andan itibaren inanılmaz bir sezon oldu."

"Televizyonda seyretmesi çok keyifliydi. Hamilton ve Verstappen arasındaki mücadele olağanüstüydü. Onlar son yılların en iyi iki sürücüsü."

“Verstappen sonraki yıllarda daha birçok kez şampiyon olacak ve bana göre ikisini her yarışta bir arada seyretmek olağanüstüydü."

“Tabii ki Formula 1 zor bir durum içerisinde çünkü sürekli savaşıyorlar ve yaptıkları her şey sınırdı. FIA da şimdi kendisini yeniden ayarlamak zorunda."

“Kışın her şeyi iyileştirmek ve daha düzenli hale getirmek için çalışmalar yapmalılar. Hiçbir anlamda şüpheye mahal vermemeleri gerekiyor." dedi.

Robert Doornbos interviewing Nico Rosberg Fotoğraf: SethVexy