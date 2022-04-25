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Rosberg: "Hamilton'ın Imola'daki kötü performansında büyük bir rolü vardı"

Nico Rosberg, Mercedes'in Imola'da daha fazlasına sahip olduğunu ve Hamilton'ın bu kötü sonuçta büyük bir rolü olduğunu söyledi.

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Rosberg: "Hamilton'ın Imola'daki kötü performansında büyük bir rolü vardı"
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Rosberg'in eski takımı Mercedes, bu yıl büyük bir düşüş yaşadı ve on yıl önce Formula 1'e dönüşünden bu yana en kötü aracını üretti. Orta grupta takılı kalan W13, Hamilton ve Russell için şanssız bir şasi oldu.

Hamilton, Imola'da orta grupta Gasly'nin arkasında takılı kaldı ve geçiş yapamadı. Bir noktada Verstappen, İngiliz pilota tur bindirdi.

Takım patronu Toto Wolff, Hamilton'a radyodan şunları söyledi: "Bugün sürmek zorunda kaldığın araç için özür dilerim. Sürülemez olduğunu ve hak ettiğimiz sonuç olmadığını biliyorum. Buradan sonra ilerleyeceğiz ama bu korkunç bir yarıştı."

Hamilton bunun üzerine "Sorun değil Toto. Çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Russell ise aynı yarışta iyi bir performans gösterdi ve dördüncü oldu. Genç pilot ile Hamilton arasındaki fark şu anda 21 puan.

2016 yılında Hamilton'ı yenerek şampiyonluğu alan Rosberg, eski takım arkadaşı hakkında şunları söyledi: "Toto zihinsel bir oyun oynuyor. Suçu üstlenmek, Lewis'i zihinsel olarak desteklemelerini sağlıyor."

"'Lewis, bu senin değil bizim suçumuz.' demek çok akıllıca çünkü bu doğru değil. Russell'ın aynı araçta dördüncü olduğunu unutmayalım. Lewis'in bu kötü sonuçta kesinlikle büyük bir rolü vardı."

"O araçta daha fazlası vardı ama Toto, Lewis'i yüreklendirmeye çalışıyor çünkü onun sezon boyunca motive olması çok önemli. Lewis'in bu tür durumlarda motivasyon kaybetmesi kolay." 

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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