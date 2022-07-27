Rosberg: "Hamilton'ın hâlâ her şeyini verebiliyor olması harika"

Haberi dinle

Fransa Grand Prix'si öncesinde Mercedes'ten beklentiler yüksekti çünkü Paul Ricard'ın yapısının ve asfalt yüzeyinin W13'e iyi şekilde uyacağı düşünülüyordu. Ayrıca takım, hafta sonuna yeni parçalar da getirdi.

Ancak sıralama turlarında Ferrari ve Red Bull'a karşı epey geride kaldıkları görüldü. Yarışta genellikle daha iyi görünen Mercedes, bu eğilimi pazar günü de sürdürdü ve Lewis Hamilton, önce güçlü bir startla üçüncülüğü aldı, sonrasında Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla ikinciliğe yükseldi.

İngiliz pilot aracını bu noktada finişe getirip bu yılki en iyi sonucunu alırken, George Russell da hem Carlos Sainz hem de Sergio Perez'in önünde Mercedes'e çifte podyum getirdi.

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Mercedes'in yarış temposundan övgüyle bahsetti.

Rosberg, "Mercedes, sıralama turlarındaki bu darbenin ardından inanılmaz şekilde güçlü döndü."

"Kimse böyle bir tempo sergilemelerini ve çifte podyum almalarını beklemiyordu. Daha ilk bölümde Ferrari ve Red Bull'un hızına yakındılar."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, makes a pit stop Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis yarışın başında kendisini hızlı bir şekilde altı saniye geride buldu fakat o andan itibaren oldukça istikrarlı şekilde sürdü ve hatta farkı biraz azalttı. Bu Mercedes için bir başka olumlu adımdı."

"Görünüşe bakılırsa onların en büyük sorunu sıralama turlarındaki hızları. Yarış temposu anlamında ilerleme kaydedildiğini gösterdiler. Fakat cumartesi günleri bu kadar kötü geçerse, kazanmaları gerçekten zor olacak." dedi.

Rosberg, 2013'ten 2016'ya kadar yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın takım arkadaşıydı. Dostlukları yoğun mücadele nedeniyle bitse de, Alman pilot eski takım arkadaşına hayran kalmaya devam ediyor.

Rosberg, "Lewis'i bu kadar pozitif, motive ve ikincilikten memnun görmek güzeldi."

"Verstappen'e daha yakındı. Hâlâ her şeyini verebiliyor olması harika. Bu gerçekten Mercedes'e yardımcı olacak."

"Mercedes gibi bir Formula 1 takımı inanılmaz derecede sıkı çalışır. Bazen ne kadar sıkı çalıştıklarını hayal dahi edemezsiniz."

"Onlar inanılmaz derecede motive kalıyorlar ve pazar günkü gibi bir yarış, cumartesi gününün ardından onlara daha fazla enerji ve umut veriyor."

"Onlara bir zaferin hâlâ mümkün olduğu ve biraz da şansla sezon sonunda zafer için savaşabilecekleri fikrini veriyor."

"Bu umut yeniden canlandı ve şu anda yakaladıkları ivme tam olarak bu." dedi.