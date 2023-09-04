Rosberg: "Hamilton'ın bir anda takım arkadaşlarından bahsetmesi çok tuhaf"
Lewis Hamilton'ın eski takım arkadaşı Nico Rosberg, Hamilton'ın başlattığı "iyi takım arkadaşı" tartışmasına anlam veremese de Hamilton'a hak veriyor.
Monza hafta sonu boyunca F1 dünyasının gündemini pist üstünde olanların yanı sıra bir de pist dışı tartışması işgal etti: Hamilton-Verstappen atışması!
Perşembe günü basın toplantısında Verstappen'in asla iyi takım arkadaşlarıyla mücadele etmediğini söyleyen Hamilton, kendisinin ise Fernando Alonso, Jenson Button ve Nico Rosberg gibi şampiyon isimlerle yan yana yarıştığını belirtti.
Cumartesi günü Hamilton'a cevap veren Verstappen ise bu açıklamaların sebebinin "kıskançlık" olduğunu söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Tartışma bir süre daha devam edecek gibi görünüyor, nitekim henüz Hamilton'dan kıskançlık meselesiyle ilgili bir cevap yok
Nico Rosberg ise Hamilton'ın doğru söylediğini kabul etse de bu konunun neden bir anda gündeme geldiğine anlam veremiyor.
Sky TV'ye konuşan Rosberg, "Lewis'in bir anda çıkıp 'benim takım arkadaşlarım daha iyiydi' demesi gerçekten garip. Nereden çıktığını anlayamadım."
"Ancak haklı olduğu bir nokta var, kendisi üç dünya şampiyonuyla takım arkadaşlığı yaptı. Bence bu çok şey anlatıyor, dolayısıyla söyledikleri doğru."
"Yine de bu o kadar da önemli değil çünkü hepimiz Max'in ne kadar harika bir sürüş sergilediğini biliyoruz."
"Max hiç şüphesiz ki Hamilton, Michael Schumacher ve Ayrton Senna ile aynı seviyeye doğru çok güçlü bir şekilde ilerliyor. İsmini bu büyüklerin arasına yazdıracak." dedi.
Çocukluk arkadaşı Hamilton ile 2013-2016 sezonları arasında takım arkadaşlığı yapan Rosberg, takım arkadaşı olarak ilk üç sezonlarında geride kalan taraf olmuş, 2016'da ise şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.
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