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Rosberg: "Hamilton'ın araçta yapabildiği bazı şeyler insanca değildi!"

Nico Rosberg, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın verilerine baktığında bazen sinirinin bozulduğunu çünkü kendisinin, Hamilton'ın araçta yaptığı bazı şeyleri asla yapamayacağını fark ettiğini söylüyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
World Champion Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 shakes hands with team mate and race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Geçtiğimiz günlerde Sky Sports F1'in podcast'ine konuşan Nico Rosberg, Sergio Perez ile Max Verstappen arasındaki rekabet hakkında yorumlarını belirtirken ilginç bir noktaya değindi.

Rosberg, Verstappen gibi özel ve yetenekli pilotların bazen "insan dışı" şeyler yapabildiğini ve bu tarz özel bir pilotun takım arkadaşı olarak bunu kabullenmenin çok zor olduğunu söylüyor. 

Kendisi Lewis Hamilton ile takım arkadaşıyken de aynı şeyleri yaşadığından bahseden Rosberg, bazen verilere baktığında ve Hamilton'ın araçta neler yapabildiğini gördüğünde "bu insanca değil!" diyormuş. 

Hamilton'ın kimi zaman "kendisinin hayatı boyunca yapamayacağı şeyler" yaptığından bahseden Rosberg, Perez'in de Verstappen'le aynı şeyi yaşadığını söylüyor. 

Konu hakkında konuşan Rosberg, şu ifadeleri kullandı: "Spa gerçekten bir sürücü pisti, yani iyi bir pilot bu pistte kesinlikle büyük bir fark yaratabiliyor. Gerçekten konsantre olduysanız ve iyi hissediyorsanız, gerçekten bir pilot olarak bu pistte büyük bir fark yaratabiliyorsunuz. Max [Verstappen] de Spa'da bunu yaptı."

"Şunu fark etmek bir pilot için her zaman çok ama çok zordur: Bu adam [takım arkadaşım] araçta benim hayatım boyunca asla yapamayacağım şeyleri becerebiliyor, yapabiliyor."

"Hafta sonu boyunca onun yaptığı bu şeylere bakıp durursunuz, verilere baktığınızda da yaptığı şeyleri görürsünüz."

"[Checo şu anda bunu Max ile yaşıyor] ve elbette ben de bu durumu Lewis ile yaşadım. Neyse ki benim asla yapamayacağım şeyleri yaptığı bu özel anlar çok uzun sürmüyordu ama kesinlikle verilere baktığımda gördüğüm bazı şeyler vardı ve kendime 'Ben bunu asla yapamam, bu insanca değil!' diyordum."

"Yani bu iş artık insan kabiliyeti üzerinde, insanca değil diyordum."

Ayrıca okuyun:

"Checo da şu anda bu durumu Max Verstappen'le yaşıyor. Bir pilot olarak takım arkadaşının araçta böyle şeyler yapabilmesini kabullenebilmek çok zor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Erik Junius

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Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"

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