Rosberg, Hamilton'ın antrenman hatasını yorumladı: "Bizim tavsiyemizi dinlemeliydi!"
2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın üçüncü antrenman seansındaki ufak hatasını şakayla karışık yorumladı.
İtalya'da hafta sonuna yavaş bir başlangıç yapan ve Cuma günü yumuşak hamuru hiç kullanmayan Hamilton, üçüncü antrenman seansında ise daha hızlıydı.
Bir ara liderliğe kadar yükselen Hamilton, seansı takım arkadaşının önünde üçüncü tamamladı ve Mercedes'in de es geçilmemesi gerektiğini gösterdi.
Ancak seansın 10. dakikası geride kalırken lastiklerini kilitleyen Hamilton, ilk virajda blokaj yaptı ve şikanı kesmek zorunda kaldı.
Bu esnada canlı yayında olan Rosberg, eski takım arkadaşının sürüş stilini bu ufak hatanın üzerinden yorumladı ve ufak bir espri de yaptı.
Sky Sports'taki yayın esnasında Rosberg, "İşte karşınızda, Hamilton saatte 354 km/s hızla geliyor, 110 metrede fren yapıyor ve lastikleri kilitliyor!"
"Bizim virajı nasıl döneceği konusundaki tavsiyemizi dinlemeliydi, gerçekten."
"Çok agresif bir şekilde döndü, pedalda çok fazla fren kuvveti vardı, bu yüzden de ön lastikleri kilitledi. Ön lastikler kilitlendiğinde bu taraftaki yol tutuşunu kaybedersiniz ve virajı alamazsınız."
"Dediğim gibi, kendisinin agresif, süper agresif tepki verdiğini ve aracı döndürmeden önce 100 metre kala fren yaptığını görüyoruz, ancak lastikleri kilitledi ve yol tutuşunu kaybetti."
"Bu noktadan sonra çok fazla önden kayma yaşadığınız için virajı almak konusunda hiçbir şansınız yok." dedi.
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