Rosberg: "Hamilton'ın Angela'yı kaybetmesi işleri daha da kötüleştirecek"
Nico Rosberg, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın uzun süredir birlikte çalıştığı performans koçu Angela Cullen ile yollarını ayırmasının, yedi kez Dünya Şampiyonu için işleri 'daha da kötüleştireceğini' düşünüyor.
Hamilton ve Cullen, Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde iş ilişkilerinin sona erdiğini açıkladılar. Cullen, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın dört şampiyonluğu boyunca yanında yer almıştı.
Her ikisi de ayrılıklarının dostane olduğunu söyledi ve Hamilton, hafta sonu yaptığı açıklamada ikilinin hâlâ her gün mesajlaştığını, Cullen'ı 'en yakın arkadaşlarından biri' olarak gördüğünü belirtti.
Sky Sports F1'e konuşan Rosberg bu konuda, "Bence bu muhtemelen işleri daha da kötüleştirecek çünkü her ne kadar ayrılıkları dostane bir şekilde gerçekleşmiş olsa da Angela onun için gerçek bir arkadaştı."
"Bir yarış hafta sonunda zamanınızın çoğunu antrenörünüzle geçirirsiniz. Belki bir aile üyesi ve antrenörünüzle küçük bir grup halinde akşam yemeğine gidedersiniz. Lewis'in buna sahip olmaması, eminim ideal ve iyi olmayacak."
"Sanırım bu da başa çıkması ve alışması gereken bir başka zorluk olacak."
1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill ise şunları ekledi: "Sanırım çoğumuz buna çok şaşırdık çünkü Lewis, onun ne kadar yararlı olduğunu ve odaklanmasına yardımcı olduğunu çok vurgulamıştı; bu yüzden ayrılmalarını görmek biraz sürpriz oldu."
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