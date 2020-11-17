Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"

paylaşım
yorumlar
Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"
Ekleyen:
, Editör

Nico Rosberg, geçtiğimiz hafta sonu yedinci Formula 1 şampiyonluğunu elde eden Lewis Hamilton'dan övgüyle bahsetti.

Lewis Hamilton, Türkiye'deki zorlu şartlarda kariyerinin en iyi zaferlerinden bir tanesini aldı ve 7. şampiyonluğunu elde etti.

İngiliz pilot artık neredeyse tüm rekorların zirvesine çıkmış oldu.

Daha önce Hamilton'ı mağlup ederek şampiyon olan Nico Rosberg, Sky Sports'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Artık Lewis'in yedi şampiyonluğu var! Kimse birinin Michael Schumacher'i yakalayacağını veya rekorunu geçeceğini hayal edemezdi öyle değil mi? Ama Lewis bunu başardı."

"Bu, sadece Formula 1'deki değil, genel olarak spor tarihindeki en iyi başarılardan birisi. İnanılmaz! Lewis'i uzun zamandır tanıyorum, 14 yaşında karting'de yarışan en iyi arkadaşlardık. Şapkamı ona çıkarıyorum ve başarısına saygı duyuyorum."

"Lewis'in önüne geçmek için kesinlikle her şeyi mükemmel bir şekilde yapmanız gerekir. Aksi takdirde hiç şansınız olmaz. Aşırı konsantrasyona ihtiyacınız var. Sezon boyunca her şeyi doğru yapmalısınız. Şanslıydım, çünkü bunu bir yıl da olsa başardım ve bundan çok gurur duyuyorum. Ancak Lewis ne kadar çok kazanırsa, onun önüne geçmek o kadar zor olur."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate championship victory

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate championship victory

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Elbette onun önünde olmuş olmak mutluluk verici. Aynı aracın direksiyonunda, en başarılı sürücüyle savaştığımı bilmek güzel. Bu harika!"

Michael Schumacher ile Hamilton'ı karşılaştırmanın doğru olup olmadığı sorusuna Rosberg şöyle yanıt verdi: "Michael Schumacher tarihteki en iyi sürücülerden biri, neden onları karşılaştırmayalım ki? Birinin diğerinden daha iyi olduğunu söyleyemem. Eşit olduklarına inanıyorum. Belki de Lewis'i Schumacher, Senna ve Fangio ile eşit tutabilirim. Hangisinin en iyisi olduğunu belirlemek imkansız. Hepsi eşit, hepsi harika yarışçılar."

Hamilton'un "bu sadece başlangıçmış gibi geliyor" sözlerini de yorumlayan Rosberg, "Böylesi bir açıklama, Bottas, Verstappen, Vettel gibi rakiplerini korkutmalı. Ne başarabilir? Öncelikle gelecek sezon için henüz sözleşme imzalamadığı için gelecekle ilgili neye karar vereceğini merak ediyorum." dedi.

 
Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı

Önceki haber

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı

Sonraki haber

Button: "Hamilton hep hızlıydı ama artık stratejiye de önem veriyor"

Button: "Hamilton hep hızlıydı ama artık stratejiye de önem veriyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"

Honda: "Türkiye'de daha fazlasını yapamazdık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda: "Türkiye'de daha fazlasını yapamazdık"

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"

Russell: "Türkiye GP'si, F1'in asıl amacı olamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Türkiye GP'si, F1'in asıl amacı olamaz"

Mario Isola, Motorsport.com Türkiye'nin sorularını cevapladı
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Mario Isola, Motorsport.com Türkiye'nin sorularını cevapladı

Ön kanat ayar hatası, Verstappen'in Türkiye'deki yarışına zarar verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ön kanat ayar hatası, Verstappen'in Türkiye'deki yarışına zarar verdi

Son Haberler

Button: "Hamilton hep hızlıydı ama artık stratejiye de önem veriyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Hamilton hep hızlıydı ama artık stratejiye de önem veriyor"

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı
F1 Formula 1 / Test raporu

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

17s
2
Formula 1

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı

1s
3
Formula 1

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"

43 dk
4
Formula 1

Honda: "Türkiye'de daha fazlasını yapamazdık"

15s
5
Formula 1

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"

11s

Son Haberler

Button: "Hamilton hep hızlıydı ama artık stratejiye de önem veriyor"
F1

Button: "Hamilton hep hızlıydı ama artık stratejiye de önem veriyor"

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"
F1

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı
F1

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"
F1

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"

Ön kanat ayar hatası, Verstappen'in Türkiye'deki yarışına zarar verdi
F1

Ön kanat ayar hatası, Verstappen'in Türkiye'deki yarışına zarar verdi

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.