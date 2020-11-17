Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"

Lewis Hamilton, Türkiye'deki zorlu şartlarda kariyerinin en iyi zaferlerinden bir tanesini aldı ve 7. şampiyonluğunu elde etti.

İngiliz pilot artık neredeyse tüm rekorların zirvesine çıkmış oldu.

Daha önce Hamilton'ı mağlup ederek şampiyon olan Nico Rosberg, Sky Sports'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Artık Lewis'in yedi şampiyonluğu var! Kimse birinin Michael Schumacher'i yakalayacağını veya rekorunu geçeceğini hayal edemezdi öyle değil mi? Ama Lewis bunu başardı."

"Bu, sadece Formula 1'deki değil, genel olarak spor tarihindeki en iyi başarılardan birisi. İnanılmaz! Lewis'i uzun zamandır tanıyorum, 14 yaşında karting'de yarışan en iyi arkadaşlardık. Şapkamı ona çıkarıyorum ve başarısına saygı duyuyorum."

"Lewis'in önüne geçmek için kesinlikle her şeyi mükemmel bir şekilde yapmanız gerekir. Aksi takdirde hiç şansınız olmaz. Aşırı konsantrasyona ihtiyacınız var. Sezon boyunca her şeyi doğru yapmalısınız. Şanslıydım, çünkü bunu bir yıl da olsa başardım ve bundan çok gurur duyuyorum. Ancak Lewis ne kadar çok kazanırsa, onun önüne geçmek o kadar zor olur."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate championship victory Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Elbette onun önünde olmuş olmak mutluluk verici. Aynı aracın direksiyonunda, en başarılı sürücüyle savaştığımı bilmek güzel. Bu harika!"

Michael Schumacher ile Hamilton'ı karşılaştırmanın doğru olup olmadığı sorusuna Rosberg şöyle yanıt verdi: "Michael Schumacher tarihteki en iyi sürücülerden biri, neden onları karşılaştırmayalım ki? Birinin diğerinden daha iyi olduğunu söyleyemem. Eşit olduklarına inanıyorum. Belki de Lewis'i Schumacher, Senna ve Fangio ile eşit tutabilirim. Hangisinin en iyisi olduğunu belirlemek imkansız. Hepsi eşit, hepsi harika yarışçılar."

Hamilton'un "bu sadece başlangıçmış gibi geliyor" sözlerini de yorumlayan Rosberg, "Böylesi bir açıklama, Bottas, Verstappen, Vettel gibi rakiplerini korkutmalı. Ne başarabilir? Öncelikle gelecek sezon için henüz sözleşme imzalamadığı için gelecekle ilgili neye karar vereceğini merak ediyorum." dedi.