Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"

İstatistiksel olarak Schumacher ve Hamilton, Formula 1'deki tüm zamanların en iyi sürücüleri olarak zirvedeler. Hamilton en çok galibiyet, pole pozisyonu ve podyum elde eden sürücü olarak büyük rekorları elinde tutarken, ikisinin de yedi dünya şampiyonluğu var.

Rosberg ise iki sürücüye de Mercedes'te takım arkadaşlığı yapma ayrıcalığına sahip oldu. Rosberg, Mercedes'te 2010-2012 yılları arasında Schumacher ile, 2013-2016 yılları arasında ise Hamilton'la takım arkadaşlığı yaptı.

Rosberg ve Hamilton o zamanlarda Formula 1'in en korkusuz rakipleri olarak yarışıyordu ve aralarındaki rekabet, Rosberg'in 2016'da şampiyonluğu almasından kısa süre sonra emekli olmasıyla sonlandı.

Doğal olarak, Hamilton ve Schumacher düzenli olarak kıyaslandı. Rosberg, İngiliz sürücünün bu zamana kadarki en doğuştan yetenekli F1 sürücüsü olduğunu söyledi.

Rosberg, "Lewis inanılmaz bir doğal yetenek. Yetenek açısından şimdiye kadarki en iyisi olabilir."

"Ayrıca bunun üzerine gerçekten koyuyor. Onun içgüdüleri olağanüstü." dedi.

Ancak Rosberg, "çalışkanlık" ve "hırs" için Schumacher'i övdü. Hamilton testlerden nefret ederken, Schumacher'in araçta olmak ve öğrenmek için her fırsata atıldığını söyledi.

Rosberg, "Çalışkanlık büyük bir fark. Lewis testlerden nefret eder. Michael ise her gün test yapabilirdi. Yedi kez dünya şampiyonu olsa da hâlâ biraz da olsa öğrenebileceğini biliyordu."

"Bu sadece çalışkanlık ve hırs." dedi.

Schumacher, Rosberg'in daha önce deneyimlediği gibi psikolojik olarak da Formula 1'in en sert rakiplerinden biri olarak tanındı. Rosberg, Schumacher'in Monako'da sıralama turlarından 10 dakika önce kendisini tuvalete kilitleyerek, yapacağı hazırlıkları bozduğu zamanı hatırlattı.

Rosberg, "Monako'da garajda sadece bir tuvalet vardı ve Michael araca binmeden 10 dakika önce içeri girerek kendini kilitledi. Araca binmeden önce ve sıralama turlarından önce tuvalete girmemiz gerektiğini biliyordu."

"Daha sonra kapıyı kapadı. Ben dışarıda kapıya vuruyordum. Kimse cevap vermiyordu, panik doluydum. Bu yüzden köşede bir yerde tuvalete gitmek zorunda kaldım. Detaylar için özür dilerim. Lewis de bunu yapabilir ama o bütün gün buna odaklanmıyor." dedi.

Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Mercedes W04, ilk iki sırayı kutluyo Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Rosberg'e göre Hamilton'ın en iyi yaptığı şey, medyayı akıllıca ve kendi avantajına kullanması.

Rosberg, "Çok iyi yaptığı şey ise medya ile politikası. Çok ama çok akıllıca davranıyor."

"Pistte bile gri alanlarda kalındığında, bir şekilde hiçbir zaman onun hatası olmuyor. Her zaman karşı tarafın hatası." dedi.

Hamilton, 2021 şampiyonluğu için Max Verstappen ile savaşına odaklanmış durumda. Hamilton eğer bunu başarırsa, sekiz dünya şampiyonluğu kazanan tek sürücü olarak Formula 1'in zirvesinde yer alacak.

Rosberg, bunu başarmasının İngiliz sürücü için hak edilmiş bir başarı olacağını ve 2014'te turbo-hibrid çağının başlamasından bu yana Hamilton'u yenerek şampiyonluğa ulaşan tek sürücü olduğu için kendisini iyi yansıtacağını söyledi.

Rosberg, Hamilton'ın sekizinci şampiyonluk ihtimali hakkında, "Michael'in rekoru tutmayı hak ettiğini söyleyecek kadar duygusal bir bağım yok."

"Hamilton'ın git gide ne kadar hızlı olduğunu fark ediyorum ve geçmişte aynı araçla onu yenmeyi başardığım için kendimle gurur duyacağım." dedi.