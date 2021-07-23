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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Rosberg: "Hamilton-Verstappen teması bir yarış olayıydı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasındaki temasın bir yarış olayından ibaret olduğunu söyledi.

Rosberg: "Hamilton-Verstappen teması bir yarış olayıydı"

Silverstone'da gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sinde yaşanan ilk tur temasının yankıları sürüyor ve Formula 1 dünyasından pek çok isim, bu konuda kendi görüşlerini paylaşıyor.

Bazı kesimler şimdiye kadar Hamilton'ın suçlu olduğunu söylerken, bazıları da bunun bir yarış olayından ibaret olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak bu olaydan ötürü Hamilton'a 10 saniye zaman cezası verildi ancak İngiliz pilot yarışı kazanarak, Verstappen'le arasındaki farkı 8 puana kadar indirdi.

İngiliz Express Sport ile olan röportajında Nico Rosberg, bu konuyu yorumladı. Alman pilot daha önce Mercedes'te yarışırken, bazı zamanlarda Hamilton'la temas yaşamıştı. Bunlardan en akılda kalan olay ise 2016 İspanya Grand Prix'sinde yaşanmıştı.

Rosberg, Silverstone temasında suçlu bir taraf olmadığını çünkü liderlik için çekişirken bu tarz şeyler olabildiğini söyledi.

Alman pilot şöyle konuştu: "Bana göre bu bir yarış olayıydı."

"Demek istediğim, herkes orada limitlerde gidiyor. Britanya Grand Prix'sinde olan şey, bir galibiyet için çekişiyorken normaldir. Eğer bir şampiyonluk için savaşıyorsunuz, farklar çok azdır ve ilk turdan lider çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz."

"Yarış kazaları ve herkesin sınırlarda gitmesi, yarış sonuçları üzerinde devasa etkiye sahip."

"Bütün bunlar, aralarında sıkı bir mücadeleye yol açıyor. Aralarındaki rekabeti kızıştığı için bir sonraki yarışta TV karşısına geçmek için sabırsızlanıyorum."

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