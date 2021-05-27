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Formula 1 / Monako GP Haberler

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Şampiyonluk için yarıştıkları dönemde araları epey açılan Nico Rosberg ve Lewis Hamilton, geçtiğimiz günlerde Mercedes patronu Toto Wolff ile beraber tatil yaparken görüntülendiler.

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Rosberg ve Hamilton'ın oldukça eskiye dayanan bir dostluğu bulunuyordu. Ancak 2014-16 yılları arasında verdikleri şampiyonluk mücadelesiyle beraber ikilinin arası açıldı.

O günden bu yana Hamilton ve Rosberg neredeyse hiç yan yana görüntülenmedi.

Bununla beraber Monako GP'nin ardından Lewis Hamilton, Nico Rosberg ve Toto Wolff'ün birlikte tatile çıktığı görüldü.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre üçlü, Fransa'nın Saint-Jean-Cap-Ferrat bölgesinde bir yatta tatil yaptı.

Çekilen fotoğraflara bakıldığında bu etkinliğe Toto Wolff ve Rosberg'in ailesinin yanı sıra Hamilton'ın baş fizyoterapisti Angela Cullen de katıldı.

 

Daily Mail'ın deyimiyle "morali yerinde görünen" Hamilton, gün boyunca flyboard denemeleri yaptı. Ayrıca Rosberg de çocuklarıyla beraber epey eğlendi.

Bu, aynı zamanda Monako GP'deki strateji hatası sonrası Mercedes ve Hamilton arasında kriz yaşandığı iddialarını da noktalıyor gibi görünüyor.

İddialara göre Hamilton ve Mercedes arasındaki kontrat görüşmeleri, Monako GP hafta sonunun ardından ertelendi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Kemal Şengül

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