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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Rosberg: "Hamilton uzun zaman sonra ilk kez Kanada'da normal bir hafta sonu geçirdi"

Nico Rosberg, Lewis Hamilton'ın bu yıl genellikle şanssız olduğunu ve uzun zaman sonra ilk kez temiz bir hafta sonu geçirdiği Montreal'de iyi performans sergilediğini düşünüyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Rosberg: "Hamilton uzun zaman sonra ilk kez Kanada'da normal bir hafta sonu geçirdi"
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Lewis Hamilton, bu yıl zemin etkili araçlara geçilmesinin ardından istediği sonuçları almayı başaramadı çünkü hem araç istedikleri seviyede değildi hem de pek çok şanssızlık yaşadı.

Bu süreçte George Russell düzenli olarak ilk beşte yer aldı ve üç kez podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Kanada GP hafta sonunda güçlü bir performans sergileyen Hamilton, tamamen normal bir yarış geçirdi ve Bahreyn'den sonra bu yılki ikinci podyumu aldı.

Yarışın ardında Sky Sports'a değerlendirmelerde bulunan Rosberg, hem Hamilton hem de Russell hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Rosberg şöyle dedi: "George şimdiye kadar gerçekten harika bir iş çıkardı. Mercedes aracını kullanmanın ne kadar zor olduğunu düşünürsek, harika gidiyor. Çok tutarlı sonuçlar alıyor, çok iyi sürüyor ve hiç hata yapmıyor."

"Montreal'de cumartesi günü 'tamam güvenli olanı yap ve sıralama turlarında bir kez daha dördüncü veya beşinci ol' diye düşünebilirsiniz. Fakat o öyle düşünmedi, pole pozisyonunu önemsediğini söyleyerek kuru zemin lastiğine geçen tek isim olmayı seçti. Yaptığı iş gerçekten inanılmaz."

"Diğer tarafta Lewis'in de harika sürdüğünü söylemek gerekiyor. Şimdiye kadar inanılmaz şanssızdı ve her şey onun aleyhinde gelişti."

"Bu hafta sonu uzun zaman sonra ilk kez normal bir hafta sonu geçirdi ve harika bir performans sergiledi. Mercedes'in sürücü kadrosu şu anda çok güçlü."

"Yine de şunu unutmamak gerekiyor; Lewis takım arkadaşına geçilmekten inanılmaz nefret eder. Bu yüzden ekstra motive olacak ve çok zorlayacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, in the Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images

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