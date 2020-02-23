Rosberg: "Hamilton ne kadar çok kazanırsa, benim için o kadar iyi"

Rosberg, 2016 yılında Hamilton'ı mağlup etmeyi başarmış ve kariyerinin tek F1 şampiyonluğunu kazanmıştı.

Alman pilot o yıldan sonra F1'e devam etmedi ve spordan ayrıldı. Diğer tarafta Hamilton son üç yılda üç şampiyonluk daha aldı.

Nico Rosberg, Hamilton'ı mağlup etmiş olmasının, kendi değerini gösterdiğini düşünüyor.

"Lewis ne kadar çok yarış veya şampiyonluk kazanırsa, aynı araçla yarışırken onu geçmeyi başardığım için -kendi açımdan- o kadar önemli olacak. Yeni yarışlar ve şampiyonluklar kazanması sadece Lewis için değil, benim için de iyi bir şey. Ne kadar başarılı olursa, 2016'daki performansım o kadar göz önüne çıkacak."

"Başarılarına baktığım zaman kendimi hangi seviyeye çıkardığımı anlayabiliyorum. Yarışlara katıldığım zaman bunu fark etmemiştim. Dağcılar da aynı hissi yaşıyor. Ben 2016 yılında Everest'e tırmandım."

"2016'da emekli oldum çünkü başarmak istediğim her şeyi başardım. İçimde bir boşluk hissetmiyorum, ki bu iyi bir şey. Ayrıca doğru zamanda bıraktığım için mutluyum. Button ya da Alonso gibi ayrılmak istemezdim. Performansımın zirvesinde ayrılmaktan memnunum. Bu bana güç veriyor. Yaşama gücü! Bu sizi ileri götüren şeydir ve daima orada kalır. Motor sporlarında sizi son yarışınızla veya son başarılarınızla hatırlarlar ve benimki de öyle olacak. Hayatımın sonuna kadar parlayacak bir deniz feneri gibi."

"Ne zaman padoka gitsem 2016 Abu Dhabi Grand Prix'sini hatırlarım. Bu, kızımın doğumu ve evlenmem dışında hayatımdaki en iyi anlardan birisiydi. Sezonun gidişatı düşünüldüğünde en duygusal günlerden biriydi. 2014 ve 2015'te kaybettim, hissiyat anlamında çok zordu. Son yarışta nadiren de olsa duygusal çıkışlar yaşadım, sonuçta çok heyecan verici bir yarıştı. Son tura kadar limitlerdeydim. Brezilya ise inanılmazdı. Yağmur vardı, Red Bull baskı yapıyordu..."

"Hamilton'a karşı nasıl avantaj yakaladım? Aslında tüm bunlar Michael Schumacher'le takım arkadaşı olmamın ve savaşmamın sayesindeydi. Onunla olan savaşta tecrübeler edindim. Önemli olmayan her şeyi attım, ihtiyaç duyduğum şeyleri bıraktım. Birkaç ay boyunca gerçek hayatımı, sıradan hayatı unuttum. 2016 yılında beni rahatsız edebilecek hiçbir şeye izin vermedim. Psikolojik anlamda hazır olabilmek için çok çalıştım. Her gün bir psikoloğa gittim. Lewis'le aramızdaki fark o kadar küçüktü ki, en küçük ayrıntı bile belirleyici bir role sahipti."

"O yıl ayrıldım çünkü her şeyimi ortaya koymuştum. Pek çok şey bir araya geldi ve bıraktım. O sezon o kadar stresliydi ki, tekrar aynı şeyleri yaşayacak gücüm yoktu. İstesem bile bunu yapamazdım. O kadar uçmuştum ki, adeta kanatlarım yanmıştı. Her yıl en iyisini vermeniz imkansız ve Hamilton'ın önünde olmak için yapmanız gereken tek şey bu. Bir hayalim vardı; şampiyon olmak. Bunu başardım."

"Hamilton'ı yenmek için onun dengesini bozmak tek yol. Suzuka'daki basın toplantısını hatırlayın, Snapchat'le ilgili bir çeşit tartışma vardı. Ertesi gün Lewis yarışa kötü başladı. Bütün bunlar gerçekten bir rol oynuyor. Önemsiz gibi görünebilir ama sizi rahatsız ediyor."

"Şunu unutmayın; Lewis'ten bahsediyoruz! Ona ne kadar çok saldırırsanız, ona karşı ne kadar atağa geçerseniz, onu o kadar güçlü hale getirirsiniz. Bu yüzden tam tersini yapmanız gerekiyor. Düşüncelerine girmelisiniz ve bu kolay değil. Onun düşünceleri arasında bir şüphe sokmak gerekiyor. Küçük bile olsa bir şüphe... O büyüyecek. Valtteri her zaman mücadelede olmalı. Durdurulamaz bir rakip olmalı, istikrarlı olmalı. Lewis onun varlığını hissetmeli. Bunu takıntı yapmalı."

"Formula 1'i bıraktıktan sonra, birkaç ay boyunca elimden gelenin en iyisin yaptım ve sonrasında bir boşluk oluştu. Kelimenin tam anlamıyla yaşamayı öğrenmek zorundaydım. Artık bir mücadele veya hedefim kalmamıştı. Neyse ki geriye kalan önemli şeyler var, mesela aile. Tekrar ayağa kalkmamı sağlayan şey buydu. Yolumu bulmam biraz zaman aldı ama sonuçtan memnunum. Diğer insanlarla yaptığım toplantılar ya da sohbetlerden pişmanlık duymuyorum. Kendim için çok şey buldum ve seçim yapmama yardım etti. Kendim için yeni zorluklar buldum."

"Her zaman sinemaya ilgi duymuşumdur. YouTube bir sanat. Eğlence sanatı. Yarış kariyerimi noktaladıktan sonra kendime hangi insanların beni çektiğini ve kimi bir araya getirmek isteyeceğimi sordum. Bunu düşünürken, çok ilginç video blogcuları gördüm ve kendime onlar gibi olmak istediğimi söyledim. Bu yönde gitmek istiyordum ve kendi kanalımı açtım. Ayrıca sosyal medyanın herhangi bir proje için çok önemli bir role sahip olduğunu gördüm."