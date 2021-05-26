Rosberg: "Hamilton, Monako'da güven eksikliği yaşadı"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Monako'da kariyerinin en kötü hafta sonlarından bir tanesini geçirdi ve sıralama turlarını takım arkadaşının beş sıra ardında yedinci bitirdi.

Yarışta Mercedes'in olumsuz stratejisiyle beraber yükselmeyi başaramayan İngiliz pilot, damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Bu, Hamilton'ın şampiyona liderliğini Max Verstappen'e kaybettiği anlamına geliyor.

Hamilton hakkında konuşan eski takım arkadaşı Nico Rosberg, "Lewis en başından beri güven eksikliği yaşıyordu, bunu görebiliyordunuz."

"Üçüncü antrenmanda aracın arka tarafı tutarlı değildi, araç pisti iyi tutmuyordu ve sıralama turlarında ritim yakalayamadı."

"Sonuç olarak sıralama turlarında yedinci oldu. Fakat yarışta hâlâ pozisyon kazanma şansı vardı ki bunu Sergio Perez 4. sıraya kadar yükselerek yaptı."

"Mercedes erken pit stop yapmaya çalışarak risk aldı fakat bunu yaparken sert lastiği ısıtmanın ne kadar zor olduğunu hesaba katmadılar. Sonuç olarak Lewis, rakiplerine karşı çok fazla zaman kaybetti."

"Red Bull'a bakarsak, bence harika bir hafta sonu geçirdiler. Max, Monako Grand Prix'sinin tamamında çok iyi bir iş çıkardı. Fakat bunu yapması gerekiyordu. Önceki birkaç hafta sonunda şanssızdı."

"Fakat şimdi Verstappen geri dönmüş durumda ve şampiyonada lider. Bence bu, harika bir sonuç." dedi.